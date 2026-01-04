柯文哲會民進黨團後藍白生變？ 立委：國防預算是否再被封殺是指標

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例第18條之1」修正草案，增訂金門、馬祖等離島得設置「自由貿易示範區」，引發國安疑慮，最快下週可在立法院三讀通過。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪表示，離島條例修法有幫中國「洗產地」嫌疑，無視中央政府存在。前民眾黨主席柯文哲與民進黨團會面後，藍白之間已有微妙變化，將持續關注國防特別預算是否再被阻擋，以及國民黨是否仍會強推修法。

據了解，陳玉珍等藍委所提「離島建設條例第18條之1」及「離島建設條例第3條、第7條及第7條之1條文」修正草案，去年12月2日已逕付二讀交付協商，目前已過1個月協商冷凍期，國民黨隨時以立委席次多數優勢，強行二、三讀闖關。

鍾佳濱指出，離島建設條例部分，立法院長未召集黨團協商。國人對於在野黨不斷推遲中央政府總預算案審查，杯葛軍購預算及韌性特別條例，都非常反感。國民黨上週原本要強行通過黨產條例及眷改條例修法，這兩案都是逕付二讀，由國民黨團召集黨團協商來「過水協商」，面對這種強行修法方式，民進黨團都堅持立法院長須出來面對及協商，但上週五不知什麼原因韓國瑜院長不在，雖然韓主持的協商也都是過水而已，但最後國民黨未強行通過黨產及眷改條例二案。

鍾佳濱談及，國民黨還會繼續「霸王硬上弓」的國會多數暴力嗎？從黨產條例、眷改條例來看，國民黨是否已在反省？會意識到爭議性的「離島建設條例」也要放下腳步？我們有發現朝野氛圍有在改變，上週前民眾黨主席柯文哲拜訪民進黨團，所釋出的政治訊號就跟過去不太一樣，「因為曾幾何時有看到過，民眾黨主席黃國昌來民進黨團表達尋求合作的空間，完全沒有」。

鍾佳濱研判，相信國民黨也會意識到過去2年來，藍白兩兄弟合體以國會多數輾壓一切的氛圍已經在轉變，國內民眾對於藍白杯葛政府預算、強行通過毀憲法案、中國對台軍演有極大不耐，連柯文哲也到立法院進行穿梭，藍營應該也會重新審慎評估「大傅、小黃」聯手就要在議場用表決輾壓的方式。

鍾佳濱進一步說，「離島建設條例」是否按照國民黨團原定計畫通過，或因應情勢變化有所調整，目前有待觀察，畢竟2026年第1週才剛開始，本週二程序委員會就能看出藍白要在週五院會排什麼案，是不是會繼續阻擋軍購特別預算？民眾黨是不是繼續配合杯葛軍購，這些都是觀察指標。

鍾佳濱分析，國民黨之前貪污除罪化修法推得很急，可能有發現社會氛圍不斷有暫緩腳步，後續會不會強推「離島建設條例」設立自貿區，也要看民眾黨的態度。現在藍白已有些微妙的變化，接下來的關鍵指標就是軍購特別條例是否再被藍白阻擋。

鍾佳濱直指，「離島建設條例」對國民黨年底選舉不是很有必要，無論有無修法，國民黨都不用操心金門的選票，若強行修法引發台灣民眾更大不滿，況且這種修法有幫中國「洗產地」的嫌疑，幾個條款更無視中央政府存在，賦予離島地方政府可逕行為之，也將加深國內對中共的疑懼。

他批評，中國對台軍演侵門踏戶，還要修「離島建設條例」對中國門戶大開，讓中國在離島橫行無阻，接下來甚至還要推不在籍投票，加上離島條例這樣一搞，中共加速滲透金門，以後中國台商就可到金門投票影響全國大選，一連串策略都一一浮現曝光，國人對此觀感非常不佳，國民黨應好好思考衡量是否還要強行修法造成社會對立。

