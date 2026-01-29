柯文哲有新工作了，職稱：民眾黨國家治理學院院長！黃國昌喊「扛起候選人訓練」，翟本喬也有新任務
民眾黨創黨主席柯文哲有新工作了！民眾黨週三(1/28)召開中央委員會，布達柯文哲任國家治理學院院長。主席黃國昌強調，邀請柯文哲親自出馬，更具指標性意義，而現任民眾黨國家治理學院主任翟本喬，將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫－大新竹示範區召集人。 「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」這正是國家治理學院2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標，未來，由身經首都市長選戰、總統的大選的柯前主席領軍，將更全面地開辦國政班、候選人訓練課程，不僅是強化民眾黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入台灣民眾黨，為台灣的未來布局。
民眾黨宣布中央一級主管人事調整
民眾黨週三(1/28)召開中央委員會宣布新一波人事，除了柯文哲之外，基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黨主席黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長。
文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫－大新竹示範區召集人。
黃國昌：柯文哲出馬任國家治理學院院長更具指標性意義
黃國昌表示，因應2026地方選舉，此次依照《中央黨部組織規程》所做之黨中央一級主管人事調整，正是要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。
黃國昌強調，邀請創黨主席柯文哲親自出馬擔任國家治理學院院長，更具有指標性意義，「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」這正是國家治理學院2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標，未來，由身經首都市長選戰、總統的大選的柯前主席領軍，將更全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，不僅是強化本黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入台灣民眾黨，為台灣的未來布局。
黃國昌表示，此次指定中央委員–基隆市副市長邱佩琳，在基隆市政的亮眼表現有目共睹，不僅擁有深厚的媒體、行銷背景，更具備強大的跨界溝通與整合能力，一直以來在政務推動、社會溝通與資源引進等方面都發揮了卓越戰力。
黃國昌兼任政策會主任委員
此次邀請邱佩琳擔任指定中央委員，正是借重其豐富的實務經驗與協調能力，未來協助台灣民眾黨深化在國內政策整合與論述的深度，同時提升國際宣傳與交流聯繫的能見度，為台灣民眾黨在政策宣傳與國際接軌上注入強大能量。
黃國昌表示政策會不僅是立法院與黨中央的橋樑，更在法案研修與重要政策擬定上，扮演重中之重的角色，除了親自兼任主委，也邀請候任立委許忠信擔任副主委，借重其法律專才，進一步精準掌握相關政策立定、強化政策論述，未來政策會將持續在重要公共議題上，提出具體、可行且負責任的政策主張。
翟本喬大新竹整合空戰陸戰
另外，同時邀請科技背景深厚的翟本喬擔任「2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人」，整合空戰與陸戰。
針對組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌表示，組織扎根是2026的關鍵，行政後勤則需具靈活性，讓黨務運轉更順暢；而在文宣空戰、輿情回應、國際交流上，也須持續秉持「迅速、精準、不抹黑」的原則，在既有基礎上，進一步和選民溝通，傳達本黨理念、即時澄清他黨攻擊，同時也要持續拓展國際交流與對話。
黃國昌強調「迎戰2026、為台灣長遠治理做準備」，台灣民眾黨將持續以制度化、專業化為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，回應人民期待。
