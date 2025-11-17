柯文哲有沒有涉貪？北院下月「言詞辯論」檢辯背水一戰 估明年3月底前宣判

京華城案，柯文哲出庭。資料照。廖瑞祥攝



前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，檢方指控他涉嫌收賄、圖利、侵占政治獻金及背信。本案自去年12月起訴起，已審理近一年，合議庭陸續傳喚近40名證人，並接受交互詰問完畢，最後一位民眾黨財務長梁秀菊則因病住院無法出庭，讓詰問程序終結。目前合議庭規劃12/11展開言詞辯論程序，全案預計於明年3月底以前宣判。

檢方指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。他也涉嫌指示親信李文宗及其妹妹李文娟，成立木可公司、眾望基金會，作為他私自挪用政治獻金的「小金庫」，透過肖像權授權、販賣募款小物、舉辦KP SHOW演唱會等方式，侵占自己及民眾黨政治獻金，並且挪用基金會款項，用以支付他總統競選總部的員工薪水。

台北地檢署去年12月起訴柯文哲，全案移審台北地院，柯文哲一路採取無罪答辯。5月進入審理程序，合議庭耗時半年，陸續傳喚近40名證人出庭作證（包含同案被告在內），並接受檢辯交互詰問。期間，合議庭也勘驗檢方在柯文哲家中搜出的關鍵USB，包含其中的Excel檔「工作簿」，另也勘驗過朱亞虎、彭振聲、黃景茂的偵訊影音，以及本案相關都委會會議。

合議庭原本打算傳喚最後一位證人，即民眾黨財務長梁秀菊。根據起訴書，柯文哲安排梁秀菊掌管民眾黨中央財務，有關柯文哲競選總統的政治獻金，也是由她負責整理選後騰餘使用規範給柯文哲。辯方認為，梁秀菊的證詞將對柯文哲有利，因此聲請傳喚她作證，但梁秀菊卻因病住院，庭期一延再延，11/18仍無法出庭，合議庭決定取消詰問，證人詰問程序因此正式終結。

合議庭目前規劃，全案將自12/11起展開言詞辯論程序，頭兩天進行檢方論告及證據提示，並由檢辯雙方陳述意見。由於本案卷證龐雜，光卷宗就有100、200宗，即便審判長只是概述，勢必也要花上不少時間。12/15至12/24（扣除例假日）則會連續開庭言詞辯論，最後由檢辯雙方各自就科刑部分表示意見，就會辯論終結。全案預料將於明年3月底以前宣判。

