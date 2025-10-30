柯文哲案勘驗黃景茂偵訊影片！律師請求告發檢察官筆錄不實 檢：告不成

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院30日開庭審理京華城弊案，因民眾黨前主席柯文哲聲請勘驗時任台北市都市發展局局長黃景茂的偵訊影片及譯文，北院傳喚黃景茂出庭。勘驗完畢，黃景茂強調，他多次說沒有違法，但檢察官仍指他明知違法仍將京華城案依柯文哲指示，送都委會研議。柯文哲的律師強調檢察官製作不實筆錄，請求法官於判決時予以告發，檢察官則認為沒有不正訊問或偽造文書問題，若辯方認為有，可以浪費司法資源去提告，反正根本告不成。

根據了解，柯文哲方聲請勘驗的影片長達20分鐘，不過最後法官裁示僅需勘驗部分片段。此次勘驗的偵訊內容，為黃景茂於2024年9月13日到14日凌晨，在北檢接受時任北檢檢察官林俊言的偵訊錄音錄影。

檢方訊問重點在柯文哲到底如何交辦京華城案送交都市計畫委員會研議？以及黃景茂簽准送研議時，有沒有找時任副市長，也是京華城案PM的彭振聲討論？黃景茂表示，他沒有圖利意圖，只是市長交辦要他和同仁協助推動案子送研議。

由於過程中，多次出現檢察官質問黃景茂「明知違法還要送研議」、「明知違法但仍奉交下」、「就是要推進去」、「就是要通過」、「你知道違法還是要提進去」等語，黃景茂也多次強調沒有違法、研議和審議不同，對於檢察官強調「明知違法仍要推進」等語也表示「這樣說不對」，使得柯文哲律師團認為林俊言有不正訊問疑慮，且筆錄記載根本與黃景茂所言不符，才會聲請勘驗。

黃景茂表示，他確實有看完筆錄後簽名，但當時被問到很晚了，閱覽的時間也很短，他說沒有違法，檢察官卻一直說有違法，讓他實在不敢相信檢察官會這樣。

黃景茂並強調，檢察官說他明知違法還推進京華城案送都委會研議，但他真的沒有違法，當天被偵訊到半夜，他沒有看清楚筆錄內容，真的應該當天就要求檢察官修正。

因黃景茂表示看筆錄的時間很短，法官也確認黃景茂開始閱覽筆錄到閱覽完畢的時間，約20分鐘左右。過程中有律師陪同，律師還發現筆錄有記載錯誤的地方，要書記官修正。

勘驗完畢，黃景茂表示，他當公務員45年，一直奉公守法，也不知道公務員會明知違法而為之「沒人會那麽傻」。黃景茂3次強調「研議和審議不同」，研議是都委會研究後出示意見，沒有通過的問題，但檢察官一直插嘴說「明知違法」。且當時只是送研議討論，柯文哲怎麼會說要給通過。

柯文哲的委任律師則認為，檢察官前後至少4次，用第一人稱「我知道違法」，要書記官記入筆錄。之後又技巧性以「公文上都寫得很清楚」，讓黃景茂回答「對」，書記官一度遲疑，檢察官仍要書記官照他的話紀錄。黃景茂也曾對於檢察官說「就算違法仍要通過」這句話表示有問題，但檢察官不予理會，根本是把話硬塞進黃景茂嘴裡。因此筆錄不具證據力。

律師表示，黃景茂接受偵訊當時，柯文哲已被收押，心理壓力已很大，但沒有反應不代表同意，檢察官沒有確保筆錄真實性還偷渡預設的立場，請法官於判決時予以告發。

對此，檢察官反駁，偵訊錄音錄影已清楚還原當時情況，「奉交下」確實是黃景茂親手說的，且都發局公務員已在說帖上寫明恐有引發圖利疑慮，但黃景茂仍繼續辦理送研議，因此檢察官需向黃景茂確認是受誰的指示。而黃景茂在看完筆錄後也簽名，根本沒有偽造文書問題。如果律師仍堅持檢察官偽造文書「可以浪費司法資源去提告，因為根本告不成」。

