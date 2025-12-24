柯文哲案大搜索細節首度大公開 陳佩琪差點跳下去！

要聞中心／綜合報導

前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今日（24日）於臉書發長文，揭露去年8月底檢廉赴住家搜索的細節。陳佩琪形容當時場景如同「台灣警總再現」，並針對檢廉指控其「意圖落跑美國」一事提出強烈反擊，公開機票訂購紀錄以證清白，感嘆柯文哲在毫無證據的情況下被關押一年，是國家人才的損失。

陳佩琪。（資料照／臉書）

還原搜索現場：質疑偵查大公開，如「王迎先」般絕望

陳佩琪於文中提到，當天的搜索畫面令她畢生難忘。她形容辦案人員神情凶惡，讓她聯想到美麗島事件中描述的警總景象。她痛批檢察官不僅違背偵查不公開原則，甚至與媒體、名嘴聯手進行「偵查大公開」，導致家屬被嚇到噤蟬若蟬。

陳佩琪更具體描述在銀行保險箱受審的過程，檢廉針對結婚金飾與親友贈禮逐一盤問，讓她感到極大羞辱。她直言：「當時銀行旁若有窗戶，我早就像王迎先（李師科案遭冤屈者）一樣跳下去了。」

柯文哲。（圖／陳佩琪臉書）

澄清「落跑」指控：去年6月早已訂好來回機票

針對檢廉指控其意圖「落跑去美國」並以此作為羈押理由，陳佩琪澄清，當時是因計畫退休，才預計在9月底與回台的女兒赴美旅遊。她強調，早在去年6月24日就已經訂好「來回機票」，並非臨時起意。

此外，她提到柯文哲原定9月11日赴美參加「台美國防軍事會議」，這本是了解國防議題的重要行程，卻被檢方解讀為逃亡預兆，進而實施搜索與羈押，令她感到十分荒謬。

柯文哲。（圖／陳佩琪臉書）

感嘆司法不公：柯文哲人權「根本是個屁」

對於柯文哲被羈押至今，陳佩琪表示，檢廉在查無實證、查無不法的情況下，僅憑外洩的片段資訊誤導大眾。她質疑：「柯文哲的人權根本是個屁」，並指出搜索票上的理由極為籠統，僅寫著「貪汙治罪條例」，她預告未來將陸續公開搜索票的詳細內容。

從日常婦女到身陷考驗

陳佩琪在文末以「日常職業婦女」自居，解釋半夜做家事、跪著擦地板只是生活習慣，並非外界解讀的異樣行為。她最後哀嘆，若非這場官司，以柯文哲的才華與熱誠本可為國家做出貢獻，如今卻只能陷於無盡的卷宗與法院程序中。

《中天關心您｜請珍惜生命◆生命線：1995》

