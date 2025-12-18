柯文哲案大辯論第4天！律師控京華城被政治綁架 為打柯「收回」選票

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，18日繼續全天候開庭言詞辯論。17日下午開庭時，威京集團主席沈慶京1人便論述超過2小時，3名委任律師接著一一上場，其中2名律師的答辯便延到18日上午繼續。律師徐履冰強調，京華城案被政治綁架，是執政當局為打倒民眾黨前主席柯文哲、「收回」選票的動作。

17日開庭時，沈慶京足足答辯了超過2小時，從痛批台北市前副市長林欽榮、京華城沒有違法申請容積獎勵、沒有行賄柯文哲，講到自己學生時代就組幫派、前總統蔣經國解除戒嚴，使得原訂其3名委任律師也要答辯完畢的預定流程，延長到18日上午。沈慶京部分答辯完畢後，接著還有台北市議員應曉薇助理吳順民、威京集團財務經理張志澄及應曉薇的答辯。

18日上午先由沈慶京的委任律師蘇振文答辯。蘇振文表示，檢方認定訴訟中案件北市府不可接受陳情，但訴訟與陳情兩者功能不同，實應可並存，何況北市府的陳情要點並未規定訴訟中一定不可陳情。又京華城案經過都市計畫委員會、專家小組等共8次會議，最後都委會委員都同意給予容積獎勵。

蘇振文並引用日前檢察官論告時提到「大家都是全力以赴做好自己工作」，反駁檢察官根本沒有做好自己的工作。包括當公務員說出的都市計畫見解、被告提出對於都市計畫的認知，不符檢察官需要，就以言語辱罵、恐嚇。證人提出對於被告有利的說法，就質疑證人是否收了沈慶京或柯文哲的好處。證人明明說沒有違法，筆錄卻被硬塞進「明知違法」，這是有「做好自己工作」嗎？

律師徐履冰也指出，全案進入司法前，先受到社會公審，現在回看，就可發現京華城案受到太多誤解、人云亦云的攻擊。進入司法階段後，檢察官草率取證、以逼供方式訊問證人、洩漏偵查秘密給特定媒體，媒體不僅掌鉅細靡遺偵辦內容，報導內容甚至比檢方起訴還誇張，京華城案是被政治綁架的案子，是民進黨為打倒柯文哲，「收回」小草選票所發動的，媒體、名嘴一堆偏頗的攻擊，徹底破壞檢方公信力及司法信譽。

另檢察官認為同意送都委會研議就是圖利、依都市計畫法第24條自提細部計畫不可給容獎等，其實都是「假設」。依歷次開庭，多名具專業知識的證人和相關公務人員之證述，可證明檢察官的假設命題根本曲解了現行的都市計畫法，與實務脫節，心態偏頗，導致偵查作為出現荒謬與錯誤。

徐履冰引用審判長曾說的「司法很脆弱」、「我們也是憂讒畏譏」，讓律師團和被告感受到合議庭受到的壓力和無奈，希望合議庭拒絕檢方不合理的說法和證據，做出讓大眾心服口服的判決。

