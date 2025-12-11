柯文哲案密集審理10天！黃國昌匆匆現身北院 面對現場媒體第一反應曝光

記者林盈君／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案，台北地院自今（11日）起，連續10個上班日密集開庭審理，目前進入言詞辯論階段，包括柯文哲等共11名被告都會被傳喚出庭。今天上午，柯文哲、李文宗等人紛紛現身，現任民眾黨主席黃國昌，也於稍早現身北院，不過面對現場媒體，他沒有回應匆匆進入北院。全案預計3月宣判。

現任民眾黨主席黃國昌。（圖／翻攝畫面）

據了解，柯文哲今天上午受訪指出，今天是台灣司法重要的一天，有點關係到個人到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。他表示，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會的共識，不能變成當權者的工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，更提到「大罷免大失敗32比0」。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案。（圖／翻攝畫面）

柯文哲表示，原本今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會重視的案子，在社會大眾公開，但卻由法庭直播變成「事後的紀錄片」，讓他不禁質疑「到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」只希望可以分享，希望可以讓大家知道到底發生了什麼，為公務員的尊嚴、為台灣的社會、公德、正義奮戰到底。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

