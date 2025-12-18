柯文哲案庭外喊阿北騙錢 庭內小沈被指遭押像畜生

柯文哲在支持者夾道喊「阿北加油」下出庭。（鏡報鄒保祥）

台北地院審理柯文哲弊案，今（18日）針對京華城案進行律師答辯，柯文哲在小草夾道加油聲中下車揮手微笑走進法院，對面則有男子手持「阿北騙錢」標語大喊對峙，小草以人數及聲量優勢喊「阿北加油」「清清白白」反制，庭內隨後由沈慶京的律師答辯，蘇振文律師表示，京華城案是捐地後換得的永久容積，並指《動物保護法》對寵物的活動空間及綁繩都有保障，但沈慶京遭押時被用鐵鍊綁在病床上，像畜生一樣，連抓癢都不舒服，希望司法當護國神山，保障人權，判沈慶京無罪。

柯文哲在京華城案的辯論已於昨天結束，今天是針對沈慶京、張志澄、吳順民及應曉薇的辯論程序，柯文哲要等到12月22日政治獻金案開始論告及辯論才會再度發言，明天則針對已認罪的彭振聲、邵琇珮及未認罪的黃景茂進行辯論，若明天有部分被告先行辯論終結，合議庭即有可能訂出宣判日期。

沈慶京進入法院時受到柯文哲的支持者夾道歡迎。。（鏡報鄒保祥）

柯文哲今天進入法院前，有民眾手持「阿北騙錢」標語靠近，他昨天即有到場與小草隔空互嗆，警方隨即將他與小草隔開，柯文哲的支持者今天再見到他到場，還拿著比昨天更大面的「阿北騙錢」標語，立即喊「阿北加油」「清清白白」反制，還有小草表示「我們的聲音一定要大過他」。

法庭內隨後由沈慶京的律師進行答辯，蘇振文律師表示，120284允建樓地板面積，是京華城捐地後換得的，屬於永久保障，但要改建時卻被取消，人民的財產權已被侵害，後來沈慶京華回復120284平方公尺容積，依據台北市政府的要求辦理容積獎勵，取得20%的容積，並沒有明知違法。

台北地院前有民眾持「阿北騙錢」標語與柯文哲的支持者對峙。

蘇振文律師指出，《動物保護法》對寵物的項圈、活動空間及綁繩都有保障，但沈慶京遭羈押時，是個病人、老人，卻被用手銬、腳鐐及鐵鍊綁在病床上，檢察官還拿減刑文件要沈慶京「想想你的身體、官司」，當時沈慶京像畜生一樣，沒有被當人看，律師指出，210萬是政治獻金，記載「小沈1500」的USB隨身硬碟檔案很多欄不實，認罪的被告證詞也有問題，希望合議庭判沈慶京無罪。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

