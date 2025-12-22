柯文哲案李文宗細數北捷反恐政績 嘆被關1年「沒瘋掉也是萬幸」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案、政治獻金及公益侵占案，22日進行眾望基金會前董事長李文宗、木可公關負責人李文娟的言詞辯論，2人涉案部分辯論終結。李文宗最後陳述時大嘆檢察官不斷透過媒體放話，將他打成貪污、侵占的壞人，再度點名檢察官林俊言的辦案手法令他無法苟同，尤其與媒體勾結更是劣跡斑斑，被關1年多來，他沒瘋掉也是萬幸，希望法官判他無罪。

李文宗表示，媒體報導他和「橘子」許芷瑜的事情，包括連他自己也不知道的對話，指控他和許芷瑜相互串證，成了羈押他的理由。太多檢察官手中的資料被放話給媒體，讓媒體無中生有、加油添醋「1年多下來我還沒有瘋掉也算是萬幸」。

李文宗表示，這段日子他相當感謝律師的陪伴，他曾問律師，如果這是檢察官辦案的一貫的手法，不知道有多少冤獄。尤其檢察官林俊言的辦案令他無法苟同，檢察官和媒體勾結劣跡斑斑、罄竹難書。遇到如此不公平的對待，至今傷痕仍難以撫平。

李文宗提到，他出身十大IC半導體公司，努力奮鬥讓公司上市，現在天天都在賺錢，他仍是開著上市前的老車子，住在新竹30幾年的老房子，任職台北捷運公司是他的光榮，改變20多年不變的票價，推動常客優惠也造福弱勢，帶著同仁投入公益。對於防恐、防暴絕對是重中之重，大家現在看得到捷運警察巡邏，是他首創的政策，記得當時還是在台北車站開記者會。

李文宗強調，他幾10年來都是如此兢兢業業，守法做事，一生沒有敵人，沒想到世事無常，只參加一次總統選舉，就讓他變成貪污、收賄的壞人，這是他個人經歷最大的苦難，但他無怨無悔，也更加確信自己是熱愛服務的人，懇請法官判決無罪，還他清白，讓他餘生還能繼續服務人群，陪伴他剛出生的孫子。

