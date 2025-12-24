柯文哲案正式辯論終結！宣判日必須到庭 嗆賴清德：怎沒干預司法

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金背信侵占案，24日正式言詞辯論終結，訂於2026年3月26日下午2點半宣判，包括柯文哲，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗都必須到庭聽判。柯文哲在庭外受訪時強調，現在是「一國兩制」，高雄可以、台北不可以，總統賴清德說沒有干預司法人員胡搞瞎搞「人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎皇帝。」

柯文哲表示，過去這一年半他個人、家人、台灣民眾黨還有過去在台北市政府的同仁，都受盡折磨。也謝謝法官的耐心聆聽，雖然沒有法庭直播，不過還是有錄影，將來還是會公開，日後台灣的社會有更好的機會去了解案情的來龍去脈。

在這一年半當中，讓他內心最難過的，目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多人。台灣的司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義、保障人民的權益，絕對不可以變成政治的工具。

柯文哲提到，他在這一年半中，接觸絕大多數的司法人員其實都很OK，都非常奉公守法、認真工作，就是少數幾個檢察官，把台灣社會司法的信任度摧毀掉「一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥」。

公務員依法行政，行程全部都走完，兩、三年後突然司法機關出來說那是違法的，就開始起訴一大堆公務員，開始找麻煩「將來讓公務員怎麼做事？」行政首長還是要挺住。

柯文哲表示，2024年間監察院針對京華城案提出糾正，北市府也出公文說一切合法，但以後不再受理人民依照都市計畫法第24條申請容積獎勵，他認為這就是因噎廢食，現在「一國兩制」，高雄可以台北不可以。行政部門還是要勇於任事，否則以後台北就沒有第二個輝達。

至今讓他最難過的就是以前的三個同事，彭振聲、黃景茂還有邵琇珮，他們本來就是很奉公守法、認真做事的公務員，結果惹得家破人亡，慘遭司法追殺，不要說受盡司法折磨，每天要出庭的心理壓力，單單律師費就是很大的負擔。

柯文哲強調，台灣已經民主化30多年，不應當還出現押人取供、羅織罪名，脅迫證人。賴清德總統說沒有干預司法「你讓少數的司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任呀！你怎麼會說沒有干預司法？」

柯文哲重申，台北地檢署勾結鏡新聞，淪為政治的打手，這是台灣人民現在普遍的印象，台灣民主化30年，不應當還出現像明末東廠錦衣衛這種現象，「人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎皇帝。」

