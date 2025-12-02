柯文哲案法庭直播變錄播 張啓楷批司法倒退：25年前蘇建和案都直播

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，25年前的蘇建和案是公開直播，如今卻越走越退後。（圖／周志龍攝）

前民眾黨主席柯文哲申請法庭直播變事後播放，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（2）日怒批「司法院倒退嚕」，我國早在2000年蘇建和案就直播，現在司法院竟比25年前還不如、退步，到底在怕什麼？且嚴重扭曲立法院三讀通過法庭直播的立法精神和意旨，明年度司法院預算，民眾黨一定會嚴審。

張啓楷說，柯文哲案本月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回直播聲請案，不過，裁准相關程序「事後」可在司法院網站公開播送。

張啓楷怒批，25年前的蘇建和案都已經公開直播了，當初還是沒有法律明文規定，由司法院自行裁量的情況。但25年後的今天，直播有法源依據，卻越走越退後，直播變成錄播。

張啓楷強調，全世界不只歐美，在東南亞很多國家、非洲南非等國，都有法庭直播，民進黨政府和司法院到底是在怕什麼？還是因為是柯文哲，就不能直播？

