柯文哲案法庭直播遭拒 媒體人疑心虛了？再酸青鳥：「罪證確鑿」怕什麼

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城等相關案件，台北地方法院今（11日）起扣除例假日將連續10天開庭，進入最後辯論階段。而柯先前依最新修法提出法庭全程直播聲請未獲准，裁定只能在宣判後5日內把全程錄音錄影公開上網播送，這讓柯不服並提抗告。對此，資深媒體人謝寒冰指「我真的不知道為什麼不能直播？」這樣的態度讓社會容易產生「法官心虛」、「法院怕被檢視」的印象。

台北地檢署於113年12月26日偵結起訴柯文哲，全案求刑28年6月。北院歷經長時間審理及證人詰問後，今、明兩日將傳喚柯文哲及另外10名被告進行證據提示，接續展開檢察官論告、被告與辯護律師答辯與辯論程序。

為力拚無罪，柯文哲日前依修法內容向法院聲請直播審理過程，但合議庭未同意；不過認定本案具有高度公共關注，公開播送審理內容並無妨害國安、公共秩序或侵害程序參與人權益，因此裁定在宣判後5日內公開所有言詞辯論與裁判宣示錄影。

柯文哲認為不符公平審判精神，隨即向高院抗告，要求撤銷原裁定並改准「同步、即時直播」。

對於法院此一決定，謝寒冰10日在中天節目《中天辣晚報》中表示，法院雖稱將公開錄影，但是在宣判後5日內才會播送，若案情漫長，等同要到「幾個月後」民眾才能看到完整審理過程，形同失去即時監督效果。他直言不解：「我真的不知道為什麼不能直播？為什麼會影響判決？法官不是應該不受外界干擾嗎？」

謝寒冰表示，法院既允許旁聽，就表示審理並非不可公開；但若同樣內容改成直播，法院卻反而說不行，只會讓人感到疑惑。他批評：「被幾個人看到沒關係，被很多人看到就不行？難道直播就會影響到什麼？這真的是莫名其妙。」他更直指，這樣的態度讓社會容易產生「法官心虛」、「法院怕被檢視」的印象。

他也反諷稱，綠營支持者及青鳥行動常宣稱「柯文哲罪證確鑿」，所有證據都能證明其犯罪，「那直播不是更好？一刀斃命，攤在陽光下讓他死得更痛快。」他質疑，既然如此堅信柯文哲有罪，又為何害怕直播讓全民直接檢視審判過程，「到底在怕什麼？有什麼好怕的？」

★未經判決確定，應推定為無罪。

