柯文哲案迎最終辯論 陳佩琪嗆賴清德：你底下為什麼都養這種人？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，將從今(11)日起連續10天、全天候進行證據提示及辯論程序，預計全案將於24日辯論終結，柯文哲也表示內心坦蕩，質疑北院僅裁准案件裁判宣示或公告後5日內以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式處理後公開播送，到底在怕什麼？妻子陳佩琪則發文嘆這一年他們被說成「貪污犯」，怒嗆總統賴清德「你說你都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」

陳佩琪表示，最近和一些柯文哲過去的幕僚、朋友們聊天，聽他們講到去(2024)年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關。

陳佩琪提到，有位朋友說自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問「爸爸， 你是不是要被抓去關了？」讓陳佩琪直呼「那種感受實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚」。

陳佩琪感嘆， 這一年他們被說成「貪污犯」，所謂「偵查不公開」應該是檢察官要遵守的，結果反倒是民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致他們的聲譽被打趴，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和柯文哲的手寫手稿和國家出入境管理局的監視畫面，都可以大喇喇流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究。

陳佩琪今天看到柯文哲自信地說出內心話，則向賴清德喊話「你說你都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」並感謝律師們，陪同柯文哲和家屬度過一年如此難熬的時光。

