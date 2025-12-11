柯文哲案迎辯論終章 嗆法庭直播變「紀錄片」：你們到底在怕什麼

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，將從今(11)日起連續10天、全天候進行證據提示及辯論程序，預計全案將於24日辯論終結。柯文哲今日表示，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出。柯文哲也提到，原本希望辯論程序可以進行法庭直播，北院卻僅裁准判決後將錄影公開播送，「你們到底在怕什麼，你們有什麼不敢讓人家知道的」。

各界矚目的柯文哲京華城案、政治獻金案及背信案進入審判尾聲，台北地方法院排定從今日起，連續10天工作日將全天候進行證據提示及辯論程序，全案預計於24日辯論終結，一審最快有望於明年初宣判。

柯文哲今日在北院外受訪時表示，今天是台灣司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，更關係到台北市市政發展，以及台北市政府公務員的尊嚴。柯文哲說，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會公平正義，應當被人民信任，「最重要的，司法部可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體成為政治打手，變成破壞人民的工具」。柯文哲認為「大罷免大失敗，32比0，台北市地檢署的檢察官絕對是重要的因素。」

柯文哲也提到，他日前向北院聲請辯論程序進行法庭直播，不過北院僅裁准案件裁判宣示或公告後5日內以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式處理後公開播送。柯文哲狠嗆，法庭直播變成事後紀錄片，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，結果你們到底在怕什麼，你們有什麼不敢讓人家知道的」。柯文哲強調，他還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴，為台灣的社會公平正義奮戰到底。

