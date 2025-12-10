柯文哲案進入最終辯論階段！連10天全天候密集開庭 15日起全程錄影

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案，11日起一連10個上班日皆全天候密集開庭審理，進入言詞辯論階段。包括柯文哲，共將傳喚11名被告出庭。柯文哲隨身硬碟中Excel工作簿記載的「小沈 1500」到底是否為賄賂款等關鍵爭議，對檢、辯來說都會是一場硬戰。全案預計3月宣判。

至11月初結束準備程序、證人詰問等階段，接下來將進入最後言詞辯論。11日、12日2天進行證據提示，一共148宗偵查中卷證、審判期間增加的30多宗卷證，總計超過200宗卷證若有需要都會加以提示，合議庭會詢問被告、律師、檢察官的意見。

15日起連5個上班日皆全天候開庭，正式開始言詞辯論。先前開庭檢、辯已針鋒相對，預料針對關鍵爭執點，雙方對戰狀況將更為激烈。尤其柯文哲等人對於檢方偵查期間製作的被告筆錄，多有質疑為不當訊問下被迫認罪，也將會是言詞辯論中的焦點。

11日、12日的證據提示，含柯文哲在內共11名被告皆需出庭。15日、16日因辯論內容可能提及其他被告，維護被告權益，全部被告都得出庭。17日僅柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄出庭。19日由台北市前副市長彭振聲、台北市都發局前局長黃景茂、台北市都發局前總工程司邵琇珮出庭。至此為針對京華城案的辯論。

22日進入政治獻金及公益侵占罪部分。22日由眾望基金會前董事長李文宗、木可公關負責人李文娟和會計師端木正出庭。23日、24日為結辯，23日針對京華城案、24日針對政治獻金及公益侵占案，除了已經辯論終結者，相關被告都得出庭。

另柯文哲及律師團日前向台北地院聲請法庭直播，不過北院裁定開庭全程錄影，於宣判後5天內，上傳網路公開，等於只准「轉播」，未裁准「直播」。公開的錄影內容為自15日起的言詞辯論及宣判。目前柯文哲及律師團已遞狀提起抗告，尚待合議庭做出最後決定。

