柯文哲案進入言詞辯論階段！連10天密集開庭 11被告全到齊

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城與政治獻金等案，台北地方法院將自今（11）日起一連10個上班日全天候開庭，進入言詞辯論程序，將傳喚全案共11名被告出庭。

今明兩天（11、12日）展開提示證據程序，包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄共11名被告，在此階段將被傳喚到庭，與檢方逐一對200多宗相關證據表示意見。

攻防重點在於從柯文哲住處搜索查扣的隨身硬碟、以及其中「工作簿」EXCEL檔案，是否有證據能力，攸關後續合議庭法官是否採信檢方指證柯文哲收受威京集團主席沈慶京1500萬賄賂。

接著15日（下週一）起全天候開庭，正式展開言詞辯論。北院排定15日至19日、22日至24日連續辯論8天，25日為國定假日不開庭，26日至31日是預備庭期。全案辯論終結時，合議庭將諭知宣判日期。

不過，日前柯文哲及律師團聲請法庭直播，然而北院未裁准「直播」，僅裁定開庭全程錄影，從15日起開始錄製，並於宣判後5天內上傳網路公開。目前柯文哲及律師團已遞狀提起抗告，尚待高院合議庭做最後決定。

同時柯文哲也動作不斷，昨（10）日晚間在網路上預告，他的「土城研習十講」將在今日晚間8點上線。





