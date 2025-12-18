柯文哲案開庭！吳順民痛哭失聲 控檢莫須有罪名起訴毀一生清譽

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，18日下午進行威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇顧問吳順民的答辯。最後陳述時，吳順民忍不住痛哭，強調檢察官對他莫須有的指控，毀了他一生清譽，媒體一面倒對他抹黑，他卻無能為力，他和他的家人都飽受身心煎熬，只能相信最終老天有眼，善有善報，懇請法官還他清白，給予無罪判決。

吳順民表示，檢察官起訴他收賄罪根本是莫須有的指控，毀了他一生清白，還被羈押近2個月。審判時檢察官仍一直重複錯誤的指控，對他單純的工作不斷以不堪入目言語形容，令他十分痛苦與不解。

廣告 廣告

更重要的是，案子一開始就不斷被洩密，媒體一面倒一直以錯誤訊息對他進行人格抹黑，他都無能為力。此案對他和家人的影響很大，如此煎熬中讓他身心俱疲，只能不斷自我修煉堅持下去，打官司爭取清白，相信老天有眼、善有善報，懇求法官審酌一切證據，還他清白。

根據起訴，威京集團為加速京華城案進行，行賄應曉薇及吳順民。吳順民原為北市都發局副總工程司，2014年退休後擔任應曉薇的顧問。自2017年起，也受領威京集團旗下兆欣公司、鼎越開發的薪水。據北市府公務員及鼎越開發前董事長朱亞虎的證詞，皆認定吳順民負責的就是協助推動京華城案。總計共收受威京集團363萬餘元賄賂。

在檢方起訴事實中，一段2020年11月6日吳順民在台北市政府樓下等待京華城案送公告公展簽核通過等內容，最受外界關注，也是檢方起訴吳順民的最關鍵事證。檢方認定，此部分就是吳順民協助威京集團及應曉薇施壓公務員的證據。

18日開庭時，吳順民的委任律師強調，時任台北市副秘書長的李得全根本不知道吳順民有在市府樓下。時任都發局都市規劃科副科長的楊智盛的證詞也說「不記得」、「推測」。台北市都市發展局前總工程司邵琇珮更指出，是檢察官告訴她吳順民曾在北市府樓下。但當天有到北市府的其實是鼎越開發前董事長朱亞虎，朱亞虎也說沒見到吳順民。

律師並表示，檢方也沒有證據證明，吳順民在北市府樓下就是在施壓公務員，楊智盛也證稱同意京華城送公告公展是與監察院的糾正案有關，和吳順民是否在北市府樓下沒有關係。顯見檢方根本是「幽靈公訴」，何況筆錄和偵查錄音錄影檔的內容出現諸多不符。

律師並提出吳順民與公務員相關對話紀錄，都是很有禮貌的詢問，要不就是長輩圖。所謂參加都委會會議也僅是旁聽，便當會僅參加過2次，都是被動被通知要出席。

至於檢方指控吳順民向北市府公務員就京華城案索資，根本是檢方時空錯亂，吳順民索資的時間在2018年，但京華城案發生的時間點是2020年。吳順民沒有犯罪故意、沒有犯行，也無犯意聯絡，請求法官給予無罪判決。

更多三立新聞網報導

柯文哲案過年後結果出爐！一審宣判日期曝光 2026年3月26日

11被告2人辯論終結！宣判日定了 柯文哲嘆「今天是聽了最難過的一天」

辯「小沈1500」金流不存在 柯文哲律師建請法院告發2個人涉偽文、偽證

柯文哲案大辯論第4天！律師控京華城被政治綁架 為打柯「收回」選票

