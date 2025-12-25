柯文哲案3/26宣判 律師：面臨3大負面因素「有強制處分風險」

法院諭知明年3月26日京華城案宣判，屆時柯文哲需要親自到庭聽判，律師黃帝穎認為有強制處分風險。資料照，白廷奕攝



台北地院審理民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人涉及的京華城弊案，昨辯論終結，將於明年3月26日宣判，諭知柯文哲、沈慶京及應曉薇等人須出庭聽判，否則將拘提。律師黃帝穎分析，柯文哲面臨3大負面因素，要求到庭顯示強制處分風險高。

黃帝穎今（12/25）在臉書提到，貪污屬重罪且由重金庭審理，要求到庭已顯示強制處分風險高，柯文哲也將面臨認罪證詞、金流疑點及關係人潛逃現可預見的三大負面因素。

黃帝穎進一步分析，首先，鼎越開發前董事長朱亞虎已認罪行賄，台北市前副市長彭振聲也認罪圖利，兩名關鍵人物的貪瀆證詞，對檢方指控形成高度支撐；第二，京華城案相關金流與行政流程，至今仍未獲得合理且一致的說明。

黃帝穎續指，第三，綽號「橘子」的重要關係人許芷瑜潛逃未歸，法院在評估是否採取強制處分時，勢必將此視為重要風險因素之一。

京華城案上周結束8天的辯論，合議庭諭知，全案於明年3/26下午2點半宣判，命柯文哲、台北市議員應曉薇、沈慶京到庭聽判，若無正當理由缺席，將被強制拘提。

