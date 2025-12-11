柯文哲案3400項證據全提示完畢 柯嘆黃國昌別再吹牛

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案、民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金及公益侵占案，11日開庭進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，將於15日進入正式言詞辯論。庭訊結束，柯文哲在庭外受訪時強調，司法變成政治鬥爭工具，現在同樣的手法也用在對付黃國昌身上，他還因此告訴黃國昌不要再吹牛。讓他最難過的是為了打他一個人，傷害那麼多無辜的人，政治鬥爭不應該如此「我還是忍不住要講，賴清德不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕。」

柯文哲表示，所有的被告都否認犯罪，只有彭振聲說他是最慘的，他是家破人亡，不想再講了「這就是我最難過的地方，其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人」。

柯文哲並提到，整個案子不是押人取供，根本是押人補供。檢察官騙到搜索票後，就開始到處搜，再從搜來的手機、電腦從裡頭找資料。他還算是很耐關的，一般被人關一年絕對叫你說什麼就會說什麼。現在也是同樣的手法在對付黃國昌，他也告訴黃國昌「不要吹牛，什麼D槽是滿的」，因為越是如此「他們」越有興趣，屆時就去搜索協會、辦公室。

柯文哲強調，時間久了，真相慢慢會出來，司法不可以變成政治工具，他很難過，為了打他一個人，傷害太多無辜的人「賴清德不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕。」

