柯文哲案4個月就搜索、三立案睡1年 民眾黨轟檢：不要再騙了

三立集團收購桃園埔心牧場地目變更案持續延燒，桃園地檢署16日發聲明稱2024年7月已分案偵辦，目前仍在偵查中。民眾黨主席黃國昌痛批，自己2023年就公開質疑此案，桃檢卻睡了整整1年才分案，對比前黨主席柯文哲的案子從分案至搜索不到4個月，根本就是看顏色辦案。

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

三立集團2018年底收購埔心牧場後，桃園市政府、內政部火速完成細部計畫並核准，引發圖利爭議。桃檢16日發布聲明表示，2024年7月7日媒體報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署立即剪報簽分他字案，7月9日指派檢察官偵辦，同年9月26日檢察長信箱再接獲民眾檢舉，地檢在10月1日併案偵辦。桃檢強調，目前案件仍在偵查中，均秉持客觀中立原則辦案，外界切勿任意揣測。

黃國昌昨（17）日痛批桃園地檢署不要再裝了，他2023年即公開質疑此事，結果直到2024年他向行政院長卓榮泰質詢，桃檢才分案。黃國昌質疑，桃檢睡了整整1年，現在已到2025年底，辦了1年卻還說有在查，但對比柯文哲的案子，從分案至搜索不到4個月、約談上百證人。他要求桃園地檢署講清楚，至今約談多少人、搜索什麼地方，不要再騙了。

三立集團。（圖／中天新聞）

此外，媒體人出身的民眾黨副秘書長許甫等黨公職，2024年7月曾到國家通訊傳播委員會檢舉《三立電視台》節目造謠和歧視等違法行為，包括節目主持人李正皓歧視白委麥玉珍等，日後也有諸多民眾黨支持者持續向NCC檢舉《三立》政論節目，質疑內容未經查證就播出，但NCC事後僅轉告《三立》等業者回函就結案。

民眾黨副秘書長許甫。（資料照／中天新聞）

許甫批評，通傳會如今變轉傳會，只會轉傳檢舉人跟業者反應，所有檢舉函碰到綠媒，NCC回應千篇一律、複製貼上，這跟當初對《中天》關台殺氣騰騰狠勁，有天壤之別。

