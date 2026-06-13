柯文哲條款修法喊卡 柯稱「我不會再用到、以後賴清德會用到」

民眾黨前主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



立法院司法法制委員會日前審查《刑事訴訟法》修正草案，因涉及刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押事由、縮知羈押時間而引發爭議，國民黨召委翁曉玲宣布另訂期協商。對此，民眾黨前主席柯文哲今（6/13）天說，雖然外界都說這次修法是「柯文哲條款」，但其實他已經被羈押過，所以不會再用到。他還說，「以後用得著的是賴清德，所以這條應該要正名叫做賴清德條款。」

柯文哲在2024年底因京華城案被起訴，並隨即遭羈押，防止勾串共犯或證人，民眾黨團在隔年4月就提出《刑事訴訟法》部分條文修正草案，內容包括禁止疲勞訊問，隨後再提出刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押理由，因此被稱為「柯文哲條款」。另外，翁曉玲也提出修正草案，要求縮短羈押時間。

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立法院日前審查相關修正草案，但因為爭議過大，不止綠營反對，連藍委吳宗憲也不挺翁曉玲的提案，翁曉玲只好宣布，自己和民眾黨團的提案另訂期協商，等於為爭議法案踩剎車。

對此，柯文哲今天出席黨內活動時表示，這次修法應該叫賴清德條款，因為最早提出的人是時任立委賴清德，他對這個法案不熟，也沒有提出修法。他直言，「我都已經被羈押過，所以我也不會再用到」，只是從京華城案中可以反省的是，當初搜索票上面寫的搜索理由，在起訴書、判決書都沒有出現，所以很明顯是隨便編個理由，然後就搜索，「這真的是活生生的血淚史。」

柯文哲還說，「以後用得著的是賴清德，所以這條應該要正名叫做賴清德條款。」

民眾黨主席黃國昌則強調，羈押應該是最後手段，而不應該拿來做為押人取供的工具，這個是長久以來台灣社會在推動《刑事訴訟法》改革的時候，大家都有的共識。對於綠營指出，賴清德在2008年提修法是為了防範特偵組濫權，黃國昌質疑，當初綠營修法時，並沒有把範圍限縮在特偵組，「而且特偵組不就是在前總統陳水扁任期所建立起來的嗎？怎麼會想要搬弄是非到這樣子的程度？」

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