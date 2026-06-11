柯文哲條款扯賴清德當年也提案 莊瑞雄：社會有壓力 所以沒有過嘛

柯文哲條款 扯賴清德當年也提案 莊瑞雄：社會有壓力 所以沒有過嘛。（資料照）

立院國民黨、民眾黨黨團推《刑事訴訟法》修正案，被質疑是「柯文哲條款」。白營以民進黨當年為了救前總統陳水扁，2008年提出的修法版本立法意旨與這次藍白提案幾乎雷同。民進黨團幹事長莊瑞雄今（11日）表示，他知道藍白一定會講說當年柯建銘、賴清德有這樣提案，但是現在不只單純時空背景不同，在野黨要求政府強力打詐，若刪除後對社會、犯罪集團的追溯沒有衝擊，就好好來跟社會對話，這題其實是單純的法律題，不應該當成政治攻防。

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被問到民眾黨質疑，過去前總統陳水扁被羈押時，時任立委賴清德等也有類似主張？莊瑞雄說，當初的提修法到最後，最後沒有過、沒有繼續審下去，社會上還是有壓力。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，時效部分，各黨幾乎都站在實現司法正義的立場，可能比較不會有意見的就會通過。

至於被告羈押時間？莊說，把勾串證人跟被告的部分刪除的話，必須嚴肅看待，如果變成不是一個羈押的理由，到最後連法院要把他具保的權利都沒有，會看到一個犯罪的人大搖大擺地從法院走出來。

莊指出，民眾黨過去最喜歡在立法院主打，「你看，哪一個被告多可惡又被放掉了」：但現在修法剛好跟過去大力抨擊司法現狀完全相反，且現在跟當年提案的時空背景完全不同。

莊瑞雄表示，現在在野黨要求打詐、打毒，大家認為政府越打越詐，可是源頭及金流如何處理？如果把勾串證人或勾串被告部分刪除、拿掉，對司法機關的犯罪偵查會產生很大的危害，「我希望藍白的好朋友三思，這真的三思」，檢察官協會也發表很強烈的聲明。

莊瑞雄說，當初大家是說不要用押人取供的方式，但京華城案件叫做押人取供嗎？看起來也不是。是被告到最後共同被告自白了，然後被判刑以後，都沒有上訴。如果司法要用押人取供，「我告訴各位，民主進步黨第一個就站出來就反對」。

他表示，現在打詐的話，把犯罪集團首腦放出來，大家在外面趴趴走，要共同被告之間串供真的太容易了，所以這一條要非常謹慎。

莊瑞雄表示，何況柯文哲現在最重要的不是這一條，現在把過去在羈押期間所提出的案件拿來吵，這一題對於防衛社會治安的防護網，會造成很大的衝擊跟破壞。

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