即時中心／廖予瑄報導

民眾黨日前提出《刑事訴訟法》修正案，引發法界與政壇熱議。政治評論員吳靜怡今（9）日在臉書發文重砲抨擊，直指相關修法內容形同替重大犯罪嫌犯打開「逃生門」，更痛批這不是司法改革，而是一場「台灣司法毀滅戰」。她直指，民眾黨修法的目的，就是為了幫助創黨主席柯文哲擺脫個人的司法遭遇；吳亦指控，現任主席黃國昌將司法專業拆解成政治仇恨、把程序正義改裝成柯文哲的逃生門，並摧毀檢警伸張正義的最後威信，「比黑幫更像黑幫、比共產黨更像共產黨！」

吳靜怡轟柯文哲、黃國昌：替罪犯開後門

吳靜怡以鄭捷隨機殺人案為例，並指出，若依照民眾黨提出的修法方向，未來即使是犯下隨機殺人案的嫌犯遭到逮捕，警方卻也「不得拘束其身體」；若無法在24小時內完成調查，可能得被迫放人；此外，即便檢警懷疑嫌犯背後有共犯結構，或是潛在的模仿者，只要法官不能裁押，嫌犯便有機會在外公然串供、滅證。

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吳靜怡也質疑，修法後，嫌犯的律師可以不斷對偵查手段提出異議，甚至在偵查中途透過法律程序要求停止監控；此外，檢警在進行搜索或初步約談時，不能限制嫌犯的人身與通訊自由，因此他更可以大搖大擺地拿著手機，甚至在訊問室內開直播、致電給共犯。對此，她也痛批「荒謬」。





快新聞／柯文哲條款？吳靜怡轟藍白修正《刑訴法》替嫌犯開後門：根本司法毀滅戰

民眾黨團提案修改《刑事訴訟法》。（圖／民視新聞翻攝）

「這就是民眾黨要的司法改革，把檢警打擊犯罪的所有工具全部沒收」，吳靜怡指出，《刑訴法》修正案的保護傘會擴及所有重大刑案，「當我們連一個隨機殺人犯都無法在法治程序下有效管控，這個社會將會變成什麼樣子？」她說，這根本不是司法改革，而是把柯文哲個人的司法遭遇，直接改寫成全國刑事訴訟制度，她直指，民眾黨表面說是人權保障，實際上卻替詐騙、毒品、洗錢、貪污、共諜等重大犯罪打開後門，「難道這就是柯文哲和黃國昌不惜代價也要打造的『犯罪者天堂』？」

民眾黨修法內容緊扣柯文哲案 吳靜怡：比共產黨更像共產黨

吳靜怡進一步指出，民眾黨推動的多項修法內容，幾乎都與柯文哲涉案後遭遇的司法程序高度重疊，「柯文哲遭夜間訊問，民眾黨就修夜間訊問；柯文哲因『勾串共犯或證人之虞』遭羈押，民眾黨就要刪除勾串羈押理由；柯文哲遭搜索扣押手機與電子資料，民眾黨就限制搜索期間的人身與通訊管制。」

吳靜怡直言，人民要政府打詐、打毒、打貪，民眾黨卻忙著替重大犯罪打造逃生門，「這樣的刑訴法修正案，不該叫司改，應該叫『柯文哲條款』；不該叫人權保障，應該叫司法毀滅戰」，並怒轟，「柯文哲現在猶如利用民粹大舉破壞司法的毛澤東！」

最後，吳靜怡更將砲火對準黃國昌，直指對方不是不懂司法，「而是披著法治外衣的政治投機者」，並批評他將司法專業轉化為政治操作工具、把程序正義改裝成柯文哲的逃生門，並摧毀台灣人民對制度的信任，也摧毀檢警伸張正義的最後威信，「民眾黨現在比黑幫更像黑幫、比共產黨更像共產黨。」

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原文出處：快新聞／柯文哲條款？吳靜怡轟藍白修正《刑訴法》替嫌犯開後門：根本司法毀滅戰

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