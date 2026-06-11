「柯文哲條款」引論戰 陪審團協會：濫行羈押已偏離人權法治

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立法院司法及法制委員會今(11)排審「刑事訴訟法」部分條文修正草案，修訂內容引發朝野激烈爭辯。(記者楊心慧攝)

〔記者陳治程／台北報導〕立法院司法法制委員會今排審「刑事訴訟法」部分條文修正草案，其中包含民眾黨團擬刪去勾串羈押事由的提案引發各界討論。劍青檢改批評，修正草案限縮羈押事由、變更逮捕起算規定不利偵辦詐欺、毒品、國安及兒少性剝削等重案；然而，陪審團協會指稱，現行法規以「串證之虞」即濫行羈押，顯示台灣司法已偏離人權與法治軌道。

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城等弊案，衍生民眾黨黨團提案修訂「刑事訴訟法」，其中，黨團提案刪除該法第101條預防性羈押事由中的「勾串共犯或證人」，被外界認定為「柯文哲條款」。對此，檢察官團體「劍青檢改」昨聲明抨擊，草案限縮羈押事由、變更逮捕起算規定，形同替犯罪集團鬆綁，恐衝擊詐欺、毒品、國安及兒少性剝削等重案偵辦。

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劍青檢改直言，白委此次所提修法版本雖未直接刪除，但改規定須「已有明確具體勾串共犯或證人之行為」始得羈押，實質上仍是架空羈押理由，更質疑此次修法要求檢警先看到犯罪行為發生才能動作，形同剝奪制度的預防功能，與德、美、日等國際法制趨勢背道而馳。

對此，台灣陪審團協會今發文回批，劍青檢改以「護航罪犯」、「黑化台灣」標籤化進步修法，似乎是「只要誰沒有按照偵查機關期待的方式說話、配合，就可以被放在罪犯那一邊，被視為黑化台灣的一部分」，這使修法完全失去理性討論空間。

文章指出，自由民主法治精神應是依照證據辦案，呼籲台灣人思考：「國家能不能為了辦案方便，就把某些人先關起來再說，然後用「治安」當作所有犧牲程序權利的免死金牌？」

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