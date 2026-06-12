「柯文哲條款」惹議 陳佩琪不忍了：法官黑白顛倒功力會押不到詐騙、毒駕？

立法院審查《刑事訴訟法》修正案，擬縮減羈押期間，並討論到刪除「有串證之虞」為羈押要件，外界指為「柯文哲條款」，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（12）日晚間對此發文，再質疑先前法院將柯文哲羈押近1年。

民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪資料照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪臉書12日發文：「今天先生早早出門了，出門前是氣噗噗的，就是為了那什麼『柯文哲條款』的，他說去年都被關到快沒命了，今天就算修法後他會拿到什麼好處嗎？為什麼叫『柯文哲條款』的，我也覺得很離譜啊，大家要不要回頭看看他被羈押1年，不斷被裁定『羈押』和『延押』的理由是什麼，再來談談『柯文哲條款』合不合理的…說我先生會逃亡、滅證、串證的理由是什麼？」

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陳佩琪寫道：「最近法務部長有出來評論兩句有關『毒駕被抓後被法官無保請回』的爭議，這案例若要羈押他的理由應該是行為沒被矯正前，他可能再犯、再傷人，應不是說怕他逃亡（刑期不高沒必要逃、或說他沒錢逃），此案例勞煩法務部長出來幫講話，而先生被檢察官和法官一再延押和羈押，難道過程和理由爭議不大嗎？當時怎不見法務部長出來評論兩句呢？！」

柯文哲昔遭羈押1年。（圖／中天新聞）

陳佩琪回顧柯文哲遭偵辦聲押時的狀況：「朱家毅和呂政燁法官在同一批證據資料下，一個說證據不足、無保請回，另一個做出最嚴厲的『羈押且禁見』，從此先生被關在那暗不見天日的牢房內，連父親重病也無法照顧，這麼重大的爭議，怎不見法務部長出來評論一下呢？？？法務部長有沒有看到搜索票上面的理由呢？我先生去年被羈押363天，不但被羈押，還被禁見，是羈押法中最嚴苛、最惡毒的手段，他殺了人嗎？就是押人取供、關人逼供最惡劣手法、被這些司法人員用到最極致的表現罷了…」。

陳佩琪繼續回顧：「法官的理由是：1、說他有逃亡可能：柯文哲的家庭背景大家都知道，去年初父親病危，媽媽多次跌倒開刀，全家沒綠卡（發毒誓保證沒綠卡）或外國居留證（小孩也只去外國留學不到兩年，不會拿到有什麼綠卡或居留證的），但法官憑藉自己認定說他有國外生活能力，所以會潛逃，所以要羈押起來，法官自由心證認定會逃亡，就直接大筆一揮羈押再羈押，把一個人押到快死掉，請問你們證據是什麼？就是自由心證而以，更何況京華城全程他沒參與、沒介入，哪有犯罪可能，沒犯罪是要逃亡什麼？」

柯文哲、陳佩琪資料照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪強調：「2、說要詰問證人和共犯，所以要羈押他？京華城發生在2020-2022年間，那時他忙於防疫，根本沒參與，所以說也根本沒有共犯可以串證，整個京華城的研議、審議過程全部交由專業幕僚處理，全部會議記錄公開上網，且開會過程全程LIVE直播，沒參與，是要怎麼串證這些人呢？我曾『揶揄』他，是醫生耶，還懂得『都計法24條』細部給容獎喔，還什麼『黃金級』、『銀級』、『鑽石級』獎勵的，我說我可是開庭後才學到的哩，法官和檢察官們，這些是幕僚提的方案，你們認為有問題，但卻是羈押和判一個不知情、沒介入的市長13年？法務部長要不要出來說說這是什麼道理呢？法官眼裡，叫來的證人越是說市長『沒介入、沒施壓』，中文解讀就代表你『犯罪嫌疑越重大』所以要羈押？照這樣你們黑白顛倒邏輯的功力，什麼詐騙犯、毒販、毒駕，哪有可能會羈押不到呢？」

陳佩琪並指出：「先生早上看到端木正和李文娟說要持續電子監控，一直問我說刑期1年，就最多是業務過失，兩人沒A錢，也沒人叫他們A錢，僅說是申報錯誤，或說木可公司帳沒去申報政治獻金而已，先生第一次選總統，監察院難道是不會來函要他們去申報就好了？不思如此，卻把一干人全苛以刑責，然後掛上電子監控，怎麼有這麼夭壽和無良的司法和監察院啊…說沒要提名監察委員、也不會同什麼同意票的，真的是大快人心哩，民進黨也應該很高興吧，你們多年要廢監院的政見，在野黨正一步步逐漸幫你們實現中…」。

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