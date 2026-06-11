「柯文哲條款」擇期審查！翁曉玲提案縮短羈押時間惹議 連自家人也不挺
藍白黨團日前提案修《刑事訴訟法》，擬刪串供等羈押要件，並將羈押時間縮短至1個月，引起爭議。立院司法法制委員會今天（11日）進行逐條審查，國民黨立委翁曉玲在會中強調，自己只是覺得羈押制度太寬鬆，「我的理念跟總統賴清德一樣！」不過，就連曾任檢察官的藍營立委吳宗憲也認為限縮羈押時間不妥，最終朝野遲遲無法達成共識，因此決議擇期繼續審查。
藍白黨團先前各自推出《刑訴法》修正草案，主張限縮羈押適用範圍、強化被告程序保障，擬制被告勾串不能羈押、搜索期間可以自由活動打電話、將羈押時間縮短至1個月、就訊不得拘束身體等，遭批是「柯文哲條款」，欲替身陷京華城案的民眾黨創黨主席柯文哲解套。該案今於立院司法及法制委員會審查。
針對翁曉玲提案將羈押時間縮短成1個月，司法院秘書長高金枝表示，羈押雖容易被當成押人取供的手段，但司法院也持續提醒法官，須重視羈押必要性，羈押是最後手段，並積極推動羈押替代措施，盼維持現行羈押期限規範，以兼顧程序正義與社會安全。
法務部次長黃謀信也表示，羈押需透過嚴密司法機制保障，跟羈押長短不是必然關係，如日本一次羈押10天，但可以根據犯行次數多次羈押，且目前台灣羈押案件超過8成是毒品、詐欺甚至殺人案，這是數字計算問題，不是台灣羈押期過長的問題。
主持會議的召委翁曉玲則回應，「法務部不需要情緒勒索」，許多案件情節輕微卻被羈押，自己提案是希望透過縮短羈押期間，讓檢調機關積極辦案，提出更有力證據，不要透過押人取供辦案。她也喊冤，自己絕不是政治性提案，只是覺得羈押制度太寬鬆，「我的理念跟賴清德一樣！」他在民國97年就提了一樣的法案，甚至認為羈押期限要縮短成10天。
不過，吳宗憲表示，法院裁准羈押前5名是詐欺、毒品、竊盜、殺人、家庭暴力，加總起來比例83％，他不想落入為了個案去修法限縮羈押時間，且依他經驗，很多案子4個月也無法查清楚，如果今天為了某些案子限縮檢察官羈押時間，或增加很多要件，會讓這些8成案件無法辦下去。
過程中，翁曉玲一度裁示將該案保留送協商，但由於民進黨立委們紛紛主張本案爭議極大，應舉行公聽會聽取法界意見，翁曉玲最後才決議擇期繼續審查，並宣布散會。
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