民眾黨創黨主席柯文哲交保後，頻頻出席政治活動，等3月底一審宣判，不過民眾黨立院黨團提出修法，要讓檢察官未來不能以"串證"當作羈押理由，綠營砲轟，根本是"為了貪汙犯圍事"，法務部跟司法院也持反對立場，怕修法之後讓其他犯罪更難查案。

準備入監服刑的前立委蔡正元日前po出跟柯文哲合照，兩人翹起二郎腿秀出腳踝上電子腳鐐。交保後的柯文哲逐漸恢復政治活動，民眾黨還要幫他出氣，提案修法"串供不能被當羈押理由"。

立委（民眾）黃珊珊：「勾串共犯以及證人的羈押事由，目前遭到嚴重的濫用，違反無罪推定的憲法原則。」

立委（國）翁曉玲：「過長的羈押期間，審前的羈押，本身就會構成對無罪推定，以人身自由的侵害。」

柯文哲條款? 民眾黨提"勿用串證羈押" 綠轟:為貪污犯圍事

立法院民眾黨提案修改憲法訴訟法。（圖／民視新聞）

法務部次長徐錫祥vs立委（民）沈發惠：「我具保我簽名我保證我不會勾串證人，這完全沒辦法替代（羈押）吧，對這個對證據的保全，跟將來的訴追絕對會造成非常大的影響，為了一個在市長室，踩飛輪收300萬的貪汙犯，收建商1500萬政治獻金，圖利121億的貪汙犯，為了一個人圍事。」

綠營狂嗆藍白"為了貪汙犯圍事"，因為修法內容包含"刪除串證作為檢方聲請羈押理由"、"羈押期間縮短"、"法官審判中的案子，檢察官不得再對交保，以串證為由抗告"，儼然就是柯文哲條款法務部跟司法院都持反對立場，擔心個案修法讓大多數犯罪都更難查。

柯文哲條款? 民眾黨提"勿用串證羈押" 綠轟:為貪污犯圍事

柯文哲的案子即將在三月一審宣判。（圖／資料照）司法院副秘書長王梅英：「刪除羈押原因，勾串共犯或者證人的部分，那如果刪除，對於組織性的詐欺集團等犯罪，恐將無從追查隱諱不明的潛在共犯，及事實。」

法務部次長徐錫祥：「草案限制檢察官於審判中，對被告強制處分之抗告權，使上級法院無法監督下級審裁定，且程序過度向被告傾斜。」

京華城案餘波盪漾，判決出來前雙方持續攻防。

