柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導
立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
陳昭姿回應修刑事訴訟法
陳昭姿在立院受訪表示，司法要能兼顧偵查犯罪與人權，對於要把羈押當中拿掉串供，很多先進民主國家，包括英國、加拿大、澳洲等，他們都是小心使用，避免以串供為由羈押。
她指出，德國沒有以串供為由禁止羈押，但使用率只有5%，但台灣是高達70%。台灣陪審團協會也曾提出「羈押不是辦案工具」，因為羈押是對人身自由最大的限制，這是最後手段，當沒有其他替代選項，且需要有實證理由，才能說服法官羈押。
陳昭姿提到，記得2016年前總統蔡英文上任時，「司法改革」獲得最多掌聲，在2017年的民間司法改革會議內，很多項重大決議都引用在今天的修法內容上。她認為，這法案是未來任何人都會使用的，民主國家的認定，不在選舉多少次，守住司法人權才配稱民主國家。
吳宗憲談修法
吳宗憲在立院受訪說，今天他會詳細審查，希望成為立法院與實務的橋樑，因為他兩個位置都待過，所以希望溝通清楚，在提案中調整，找出對實務最有幫助的法。
關於刪除夜間訊問，吳宗憲回應，提案者待會會簡單說明想法，聽完後才能跟大家說明，至於夜間訊問有沒有必要性，其實各種東西都有它的必要性，待會看他們提出修法的意見，才能了解他們心中的想法。
國民黨立委吳宗憲。（圖／民視新聞）
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