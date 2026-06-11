「柯文哲條款」爭議過大！司委會吵成一團 刑訴法修正案擇日續審

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民進黨立委莊瑞雄表示，討論羈押制度時不應只看個案，而要從整體社會安全及犯罪偵查角度思考。(記者王藝菘攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案，衍生在野立委提出多項刑事訴訟法修正案，被視為「柯文哲條款」，其中由國民黨立委翁曉玲所提出修正刑訴法第108條「縮短羈押期限」的部分引起激烈討論，於立法院司法及法制委員會討論時一度引發「強渡關山」質疑，由於第108條討論太久時間，且爭議過大，提案人、召委翁曉玲也宣布，刑訴法第108條及其他刑訴法如第93條、第413條等，另將擇日續審。

立法院司法及法制委員會今進行刑訴法排審，翁曉玲所提出的修正刑訴法第108條，偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月，卻引起各黨立委激烈討論，其中連國民黨立委吳宗憲都挺不下去，直言：「這樣修法後，很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰」，強調此案攸關國人在意的重大犯罪案件偵辦，而非個案。

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民進黨立委莊瑞雄指出，2024年全國地檢署受理他案、偵案約110萬件，檢察官聲請羈押比例僅約1.69%，經法院審查後真正獲准羈押者約8924件、法官駁回則為2406件，顯示羈押並非外界想像的「看到人就押！」

莊瑞雄說，羈押制度目的在於防止逃亡、串證及確保後續審判與判決執行，不應因少數政治案件就修法影響司法偵查與審判制度。他也坦言，偵查不公開遭破壞、偵查內容外流等問題確實存在，法務部也應檢討改善，但不能因此否定整體司法偵查制度。

翁曉玲則反駁，提案並非針對任何特定案件或政治人物，而是基於法治國原則與人權保障出發，認為現行羈押制度過於寬鬆；現行羈押期間已逾百年未有重大調整，值得重新檢視，修法目的不是縱放犯罪嫌疑人，而是希望透過合理縮短羈押期限，督促檢警加速偵查、避免羈押淪為辦案工具。

民眾黨立委陳昭姿表示，討論羈押制度不能只看案件數量，而應回到羈押理由本身的正當性。她表示，外界質疑的核心並非羈押案件多寡，而是羈押理由是否有具體證據支撐。

翁曉玲則認為此案既然有許多意見，不如保留送協商，但包含民進黨立委張雅婷、范雲等人皆認為此案既然有爭議，應開公聽會，且需說清楚保留送協商是否就是送出委員會？民進黨立委沈發惠也指出，一定要強渡關山嗎？沒有共識就不能強渡關山、送出委員會。

由於朝野對羈押制度改革方向仍有高度歧見，委員會決議將刑訴法第108條修正草案保留，待後續再行審查。原本還要排審第93條「將搜索期間的禁止離去、命令在場納入24小時聲押期限起算點」、「得拒絕開庭時間由深夜擴大為夜間」、第413條「抗告審撤銷原裁定後應自為裁定；未傳喚被告答辯不得作不利益變更」等修正草案，卻因第108條修正草案討論太久時間，皆擇日續審。

國民黨立委吳宗憲。(記者王藝菘攝)

立法院司法及法制委員會今進行刑訴法排審，翁曉玲所提出的修正刑訴法第108條，偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月，卻引起各黨立委激烈討論。(記者王藝菘攝)

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