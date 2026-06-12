柯文哲條款？翁曉玲曝賴清德版本：押期10天、刪勾串羈押
立法院審查《刑事訴訟法》修正案，擬縮減羈押期間，外界指為「柯文哲條款」，引發討論，提案的立委翁曉玲今（12）日臉書發文說明，她只提議押期縮短1個月，沒有像過去民進黨版本要刪除重罪與勾串羈押。
翁曉玲12日臉書發文：「這兩天有關曉玲提出的羈押制度改革法案，部分媒體報導不實或不全，對此曉玲再作說明，希望關心司法和羈押議題的朋友們能有所了解。為什麼現行羈押制度需要檢討？台灣現行刑事訴訟法的羈押期限，自民國17年制定以來，將近百年未實質檢討，一直維持非常寬鬆的羈押期間，偵查階段最長可達4個月，審判階段，可達6個月，相較於日韓等國的羈押期間，一次只有10日來說，我國羈押期間超長。」
翁曉玲指出：「羈押原本是作為防止逃亡、湮滅證據、防止串供的最後手段，但在偵查實務上卻逐漸演變成『先押再說』、『以押代查』的常態，甚至演變為『押人取供』、『羈押刑罰化』。現行《刑事訴訟法》把『勾串共犯或證人之虞』當成羈押的理由，卻沒有明定判斷標準。司法實務上，往往只要看到『還有共犯沒到案』、『證據還在查』或『被告沒認罪』，就認定被告有串供的危險，這存在著違反法律明確性原則的問題。」
翁曉玲表示：「提案比一比：曉玲的版本更兼顧偵查實務。縮短過長的羈押期，曉玲並不是第一個提出的立法委員。早在民國97年及101年，包括賴清德、柯建銘、潘孟安、管碧玲等民進黨立委，就曾二度提案將偵查中羈押期限由2個月縮短為10天，當時他們同樣認為台灣現行制度有侵犯人權之虞。相較之下，曉玲提案也有考慮到第一線的偵查實務需求，提出了更為緩和、務實的修法版本：偵查中羈押：由2個月縮短為1個月（延長羈押1個月）。審判中羈押：由3個月縮短為2個月（延長羈押最多7個月）。保留重罪和勾串羈押：曉玲認同『重罪羈押』與『勾串共犯/證人羈押』仍有必要性，因此予以保留；不像賴清德立委當年的版本、台灣民眾黨版本，是直接刪除重罪與勾串羈押。」
翁曉玲強調：「對抗犯罪絕不寬貸，人權討論不該被政治汙衊！曉玲與大家一樣，對詐欺、毒駕、殺人等犯罪行為深惡痛絕！我一貫贊同應該適度提高刑責、反對廢除死刑，對於重大危害社會的犯罪，絕不寬貸。然而，刑事訴追在『發現真實』之外，也必須兼顧『人權保障』與『無罪推定原則』。曉玲從督促檢審積極偵審的角度出發，提出縮短羈押期、明確勾串行為等修正，是為了填補現行法制的缺漏。理性的制度討論，不該被政治口水汙衊。期盼大家能回歸法治精神，共同思考如何建立更完善的司法制度。」
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