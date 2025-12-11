柯文哲涉京華城弊案.政治獻金案 一連10個工作天密集審理

社會中心／王毓珺 吳培嘉 SNG 台北採訪報導

前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，從今天（11日）起，一連10個工作天密集審理，柯文哲在庭上情緒激動的說，朱亞虎、彭振聲等四人，都是被逼認罪，還對法庭直播提出抗告，對此，民進黨立委王義川說，就怕柯文哲透過直播抓狂或表演，引發網路討論，影響審理。

民眾黨支持者：「阿伯加油。」

身穿黑色西裝外套，招牌高腰褲，前民眾黨主席柯文哲，時隔一個多月，再次現身北院，應曉薇則是朝支持者90度鞠躬，跟女兒應佳妤手牽手一起進入，另外，沈慶京則一改虛弱模樣，拄著拐杖獨自行走。

記者vs.威京集團主席沈慶京：「現在身體比較好嗎。」





11號一早，北院再次針對京華城弊案以及政治獻金案開庭，而且一連10個工作天密集審理，一開庭，審判長就詢問所有被告，是否要對法庭公開播送提出抗告，目前柯文哲、沈慶京提抗告，希望全程公開播送，但端木正希望有被遺忘權，不願意公開播送，其他人則放棄抗告。

前民眾黨主席柯文哲：「（法庭直播）可以向各個社會大眾，來公開說明，結果今天這個法庭直播，變成事後的紀錄片，我還是會在法庭上，為我自己的清白，為公務員的尊嚴，為台灣的社會的公平正義，奮戰到底。」

立委（民）王義川：「直播的目的就是說，法庭的攻防讓大家知道，但是那個知道不能影響審判的程序，（像）柯文哲突然抓狂，說你那個法官講那什麼話，檢察官講那個什麼話，表演下去網路上會怎麼樣（熱議）。」





除了直播問題，柯文哲在庭上的情緒相當激動，說朱亞虎、陳俊源、邵琇珮、彭振聲，都是因為知道檢調針對柯文哲，為了自保才認罪，另外有兩個可疑證人，林欽榮跟蘇麗瓊，林欽榮說的跟做的不一樣，蘇麗瓊則是私人恩怨，社工出身沒有都市計畫專業，糾正文看不懂，也沒能力寫。

針對扣案的A137硬碟，柯文哲跟沈慶京，都認為沒有封緘，可能被竄改，沒有證據力，但隨著案件密集審理，提示3400個證據，真相也將水落石出。

