柯文哲涉京華城案 沈政男最新預測一審總刑度

台北地方法院17日審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，北檢認為柯文哲圖利仍放行京華城案，並收受沈慶京1500萬，柯文哲反批北檢編故事。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男認為，柯文哲收賄罪一定無罪，圖利罪則很有機會無罪，因此他一審總刑度在10年以下。

沈政男17日在臉書貼文表示，京華城案的檢察官辯論說詞已經講完，透過柯文哲在臉書的紀錄，大家可以窺知梗概。如果這兩天有法庭直播，是不是大家就可百分百知道檢察官講些什麼？為什麼不直播？就京華城案來說，兩個層次：有沒有違法？有沒有明知？

沈政男接著表示，他在這裡提出一個沒人講過的說法：如果柯文哲明知違法而為之，為什麼監察院沒有彈劾他？監察院有糾正台北市政府，為什麼沒有彈劾台北市長？檢察官口口聲聲說監察院也認為台北市政府通過京華城案違法，這麼說來，監察院沒有彈劾柯文哲市長，也是認為他沒有明知而違法，是不是？去年不是有一個面秋看起來很X的綠營議員，去監察院要求彈劾柯文哲？結果呢？

沈政男指出，至於收賄罪，查了一年多，還是沒有查到賄款來龍去脈，只能判無罪。其他還有侵占公益罪與背信罪，跟京華城案無關。如果圖利罪與收賄罪都判無罪或者輕判，那麼侵占公益罪與背信罪就可能多少判一些，給社會大眾一個交代，這麼一來總刑度就不會超過10年。當然侵占公益罪與背信罪也有判無罪的空間，但要看法官的膽識了。法官願意讓柯文哲交保，但高院一嗆聲以後就縮回去來看，判10年以下總刑度的可能性最大。綠營名嘴也開始說可能是判10年左右了。

沈政男認為，柯文哲若沒判10年以上，柯文哲就可以選總統。在總統賴清德走向民主獨裁的路上，最能阻擋他的就是柯文哲。從這一點來看，法官要判10年以上，除非願意承擔歷史罵名；然後若判無罪，也會有另一種罵名，於是判10年以下最有可能。

★未經判決確定，應推定為無罪。

