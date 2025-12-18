柯文哲涉京華城案 醫預言一審判決結果

▲京華城案辯論首日，全天都是檢方論告時段，但柯文哲聽到檢察官說他密會沈慶京，忍不住抱怨「亂說」，差點又跟檢方吵起來。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲16日親自答辯，指控檢察官不查證抹黑。挺柯的精神科名醫沈政男預言，柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪很有機會無罪，一審總刑度會在十年以下。

沈政男說，京華城案檢察官辯論已結束，從柯文哲公開的臉書紀錄可大致了解檢方主張內容，圖利罪的構成要件包括「是否違法」以及「是否明知」，但京華城案歷經一年多司法程序，對於是否違法，至今仍是「公說公有理，婆說婆有理」，並非已有明確結論。

沈政男認為，若法官被辯方說服，認定行為不違法，圖利罪即不成立；若認定違法，才會進一步審查是否「明知」。他強調，「明知」屬於心理層次判斷，並非單純法律問題，判斷是否「明知違法」，理應透過更嚴謹方式檢驗。他舉例，若將都市計畫法相關法條設計為測驗題，讓主張違法的官員作答，若無法清楚回答，則難以認定行為人明知違法。

沈政男指出，審判直播的功能之一，在於協助判斷被告是否具備「明知違法」的可能。他認為，若直播後連一般民眾都難以理解爭點，便難以推論柯文哲能清楚知道違法內容，但法院卻不肯直播，導致外界無法全面了解庭審內容。他認為，若法官在「明知」部分無法說服自己，圖利罪即可能不成立，或即便成立，也可能輕判。

沈政男提出一項觀察，指出若柯文哲確實明知違法，監察院理應進行彈劾。他指出，監察院僅糾正台北市政府，卻未彈劾市長，反而顯示未認定市長明知違法。

沈政男表示，檢察官引用監察院見解，主張京華城案違法，但在未彈劾市長的情況下，邏輯上反而支持「沒有明知而違法」的判斷。他直言，「邏輯要搞清楚」。

針對收賄罪部分，沈政男指出，歷經一年多調查，仍無法釐清賄款流向與來龍去脈，認為在此情況下，「只能判無罪」，難以成立收賄罪構成要件，而除圖利罪與收賄罪外，尚有侵占公益罪與背信罪待審，但與京華城案本身關聯有限。他指出，若前述兩罪不成立或輕判，其他罪名可能象徵性判刑，使總刑度不超過10年。

沈政男認為，侵占公益罪與背信罪仍存在判無罪空間，但端看法官態度。他並觀察，從法院未開放辯論庭直播的作法來看，法官傾向保守，避免承擔過高風險。

沈政男指出，法院曾同意柯文哲交保，但在高院表態後態度轉趨保守，從整體發展研判，一審總刑度落在10年以下的可能性最高，外界預期農曆年前後宣判，但他認為法官早已形成心證，因為一年來未出現關鍵新事證，多屬既有資料反覆討論。

沈政男最後表示，若未判10年以上，柯文哲仍具參選總統資格，相關判決將對台灣政治發展產生深遠影響，而此次判決結果，也被視為重要歷史轉折點之一。

