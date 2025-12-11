柯文哲涉弊案進最後10天證據提示、辯論階段！被告11人全傳喚...柯文哲批北院延後播送辯論：到底在怕什麼？

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城弊案、政治獻金、公益侵占等案，自今（11日）起連續10個工作天密集開庭審理，進行提示證據、辯論程序，將傳喚柯等人共11名被告出庭，預計24日辯結。柯文哲、前台北市副市長彭振聲、眾望基金會董事長李文宗、台北市議員應曉薇上午皆現身北院；柯文哲受訪時，對於法院同步直播未裁准一事，批評檢調「到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」

今明兩天，北院將進行證據提示，包括148宗偵查中卷證，以及審判期間增加的30多宗卷證，總計超過200宗卷證，其中若有需要都會加以提示，合議庭將詢問被告、律師、檢察官的意見。

廣告 廣告



證據提示階段會傳喚全案11名被告，包括柯文哲、彭振聲、李文宗、沈慶京、應曉薇、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄。



下週一（15日）起展開連續五天的全天候開庭，進行言詞辯論；針對辯論階段，柯文哲日前聲請辯論、宣判程序要「全程直播」，但合議庭2日裁定於「宣示或公告後5日」在司法院官網公開播送辯論、宣判的的全程錄音及錄影。



柯文哲仍不服，強調應同步直播，反對宣判後延播，並於昨正式向北院提出抗告，尚待合議庭做出最後決定，而抗告進度不影響提示、辯論程序進行。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

黃國昌凱思案防火牆浮現！柯文哲前幾天才虧黃「一副快被抓去」...詹凌瑀：柯半仙神預言

柯文哲日前曝「自動請纓住南部」引參選聯想...王義川指柯可能效仿「韓國瑜模式」：每天騎腳踏車走平民路線