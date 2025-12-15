柯文哲涉收黑錢辯「轉手」！ Excel Pay變出幾千萬 檢察官嘆：明知真相卻相信謊言？

柯文哲堅稱不知道Excel檔誰做的。李政龍攝



前民眾黨主席柯文哲撇清在京華城案「收賄」，還聲稱查扣的Excel檔非他所做，但台北地院今天辯論，台北地檢署公訴主任檢察官林俊廷論告時，直指威京集團主席沈慶京給民眾黨的210萬政治獻金是賄款。他逐一舉證柯文哲的Excel檔為「帳冊」，還開酸柯文哲有「Excel Pay」，真可Pay出幾千萬，況且，白紙黑字記載「小沈1500沈慶京」，「知道真相、看見真相，卻還是相信謊言？」

有意思的是，柯文哲花了2個多小時聆聽林俊廷的指控，聽到臉色鐵青，他在庭訊結束後沒好氣地說，「我只有一句話要講，法庭上應該是講事實，講證據。而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」

柯文哲說，和沈慶京都在聊風花雪月，檢察官瘋狂打臉。李政龍攝

京華城復活，沈慶京秒捐民眾黨

威京集團主席沈慶京當初指示財務經理張志澄、心腹朱亞虎用7個人頭，總共捐給民眾黨210萬元政治獻金，被北檢視為京華城的「前期行賄款」。

林俊廷今天鉅細靡遺地指控，2020年2月20日，柯文哲和沈慶京在台北市長辦公室來了場一個多小時的「一對一密會」，會後京華城案竟然「起死回生」了。他說，柯文哲堅稱當時沈慶京找他談話，只是在聊風花雪月、交幾個女朋友，檢方根本不相信。

他說，檢方掌握時任威京集團法務經理陳俊源的對話，證明在密會前，威京就緊鑼密鼓的討論方案，甚至還先找上時任副市長彭振聲陳情，還預先在內部討論進攻步驟。京華城都做好準備後，沈慶京才密會柯文哲，而朱亞虎更是全程參與。

朱亞虎向檢方證稱，「會談內容一定有京華城，京華城就是威京集團最重要的事情，此時不談京華城，要等什麼時候談？我認為這個揣測可信度100%」而且朱亞虎後來也得意地傳訊給下屬「早上帶老闆見柯文哲一個小時，情況令老闆『滿意』。」林俊廷說，朱亞虎從事前、事中和事後都有參與，最了解的人就是他，而朱亞虎也認了「這個案子我只搞前面一段。」

林俊廷說，柯沈當天早上一密會後，京華城案馬上開始峰迴路轉，當天下午，時任都發局長黃景茂的行事曆上就註記「晨會『會前會』！」隔天北市府就開了京華城案晨會，還註記「不公開」，更離譜的是，法務經理陳俊源的對話顯示，「拿到不公開的晨會結論」，根據後來的便當會記錄，果然和陳俊源當時在群組裡表達的訴求一致。

他還舉證，朱亞虎自己也說過，「我一看就知道了…昭然若揭，我跟在沈慶京身邊好多年了，我知道沈慶京在想什麼，就是要用最快速度，爭取回復120284平方公尺的樓地板保障面積…沈慶京尚未達成，就想用政治獻金的方式『討好』柯文哲。」朱亞虎顯然認為，形式上於法有據…不然為什麼要在這個時間點捐給民眾黨？況且朱亞虎在法院應訊時，也坦率跟審判長「認罪」，強調「行賄我做了，我認罪，代表這是我的初心和懺悔…」

朱亞虎成為京華城收賄關鍵證人。資料照。廖瑞祥攝

阿北不知朱亞虎認什麼罪，檢察官來教

林俊廷說，柯文哲推稱不知道朱亞虎認什麼罪？檢察官可以告訴柯文哲，因為朱亞虎知道柯文哲可以幫忙回復120284平方公尺的保護樓地板面積，他安排沈柯會面後，認為沈慶京滿意，於是找人頭捐款給民眾黨，「左手請託、右手行賄」，出身法律背景的陳俊源，狀況何嘗不是這樣？他也知道這是不好的行為。

林俊廷接下來舉例說，像國民黨立委陳超明利用擔任立法院經濟委員會召委名義，迫使經濟部官員參加東吳大學的公聽會，他也是用政治獻金名義收賄；時任時代力量立委徐永明和太流董事長李恒隆，也期約用政治現金作為協辦公聽會的賄賂，這些立委都被判刑，顯見政治獻金並非行賄管道，而且這案子絕對有對價關係。

他說，沈慶京捐款210萬給民眾黨後，朱亞虎還傳簡訊給柯文哲心腹李文宗、時任辦公室主任蔡壁如及時任秘書長張哲揚並傳送資金明細，唯獨李文宗4天後回訊「『市長和我們』都心存感激」，而檢察官為什麼只抓李文宗？因為蔡壁如根本不讀不回，張哲揚表示請長假不上班，她們都沒介入，反而是李文宗還陪柯文哲去拜會沈慶京「吃便餐」，兩人犯收賄罪的狀況很明顯。「柯文哲推說什麼都不知道，符合經驗法則嗎？」

檢方認為，時任威京法務經理陳俊源為了沈柯密會，得提前預備。資料照。廖瑞祥攝

Excel大咖閃閃，柯文哲全都知

至於收賄1500萬元的部分，林俊廷攤開柯文哲被查扣的Excel檔，當庭卯足全力逐一解釋上面的註記都是真的。

林俊廷表示，工作簿就是帳冊，裡面有很多人名、數字，經檢察官逐一點出，註記王令麟500的部分，證明是王令麟鼓勵友人捐款500萬，「有人說，王令麟沒親自捐錢，說這話的人，可能是見樹不見林。」至於周俊吉200的部分，證實是信義房屋董座周俊吉妻子王美文捐200萬；建商林志郎的部分也承認捐了幾百萬等，柯記得最後的大老闆，所以都會記錄在Excel上。

他揶揄說，陳盈助當初透過邱清章捐300萬元，要讓柯文哲作為辦公室使用，邱清章當時拿到市長室時，柯文哲在踩飛輪，僅回了「嗯嗯」兩字，後來邱欽章要走，柯文哲才低聲說「謝謝」。柯文哲貼身秘書、「橘子」許芷瑜則把300萬元拿去台北捷運公司給周芳如，周還嘟噥說「這跟我有什麼關係？」。

林俊廷開酸說，柯文哲聲稱只是「轉手」，包括妙天捐獻的1000萬，柯文哲也說「我只是一個轉手」，檢方無法接受他的抗辯，認為這是詐騙集團的「車手」抗辯法。他打趣說，柯文哲騎飛輪，頂多只能算是「自行車手」，怎麼能說自己只是「轉手」？至少也是個「首謀」一樣的角色，真是太離譜了。

林俊廷逐一點出Excel帳冊上的金主，另揪出力積電董事長黃崇仁為何沒寫數字？他解釋，因為黃崇仁當時告訴柯文哲幕僚周芳如說「再看看」，後來他確實沒有捐獻，所以沒有記錄。他說，迄今每一筆都經過驗證，柯文哲當初接受檢方偵訊，檢察官當初問他「1500小沈」裡面的1500是怎麼處理的？柯文哲回答說「金主自己去處理的」，以這帳冊的私密性程度，黨工不可能隨便知道，只有柯文哲知道全部內容。

陳盈助左右手邱清章曾跑腿捐柯文哲300萬元。資料照。廖瑞祥攝

柯文哲的Excel Pay能變錢

林俊廷大酸，有人說這是「Excel Pay」，一般人可以記在Excel，但無論記載多少錢都Pay不出錢，但柯文哲的Excel檔真的可以Pay出幾千萬元。他說，這並非因為柯文哲「點石成金」，而是他的Excel檔真的是帳冊，柯文哲用Excel記帳，而且金額都很大，根據證詞，每個人都把捐款細項告訴他了，可見除了柯文哲本人以外，沒有人可以真的知道全部金額。

他話鋒一轉痛批，柯文哲指責檢察官「把金主都傳喚到庭」，還故意把「政治迫害」進化成「政治偵防」，但他委屈解釋說，柯文哲的金主根本都是沈慶京的委任律師聲請傳喚的…檢察官只傳了（博弈大亨）陳盈助的左右手邱清章而已。

他解釋，柯文哲當初聲稱自己「不可能在市長室收錢」，還指證歷歷說「市長室外有帶槍警衛在守」，檢察官覺得這一點很奇怪，所以才聲請傳喚（博弈大亨陳盈助）的左右手邱清章到庭，邱清章負責跑腿送300萬元，他證明柯文哲真的是在市長室收錢….所以說，柯文哲的帳冊就是金流證據。

他不解地說，幾乎都是拿現金，現金花掉難道就沒有金流了嗎？柯文哲的會計師好友范有偉當初捐了柯文哲500萬、陳盈助就（透過邱清章）捐300萬、文華東方董座林命群（透過民眾黨元老邱佩琳）捐了200萬，這些在Excel檔上都沒寫用途，這些在Excel檔上沒註明「用途」的錢，就是現金流，這些錢流到哪裡去了？

他說，帳冊上記載「小沈1500沈慶京」，檢察官遂合理解讀柯文哲收下沈慶京1500萬元，因為看帳冊就可以知道這些事了。「知道真相、看見真相！卻還是相信謊言？」

