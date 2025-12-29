柯文哲涉案卸責會計師！四叉貓指京華城關鍵是「USB記載的1500」...諷政治獻金上千萬作帳「全推給黃珊珊」！直言案子「會拖10幾年」：三審定讞柯也80歲了

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案等，本月24日全案辯論終結，定明年（2026）3月26日下午2時30分宣判。對此，網紅四叉貓今（29日）於電台節目《新聞放鞭炮》盤點2025年來，柯文哲所涉案子，直指案情會拖10幾年，「等到三審定讞，柯文哲也已經80歲了」。

針對柯文哲所涉犯案件，四叉貓指出，3月26日柯文哲一定會遭判刑，只是多跟少的問題。他盤點，至少有財產來源不明罪、圖利罪、貪污罪、背信罪、偽造文書罪等等。四叉貓表示，即便不看貪污部分，「也有15年」。

四叉貓說明，柯文哲總共遭檢方求刑28年，「其中京華城圖利13年、木可公司申報不實6年、到處拿錢5年，還有將基金會的錢拿去發薪水2.5年，全部加起來是28.5年」。四叉貓表示，就算圖利的13年不看，也有15年，「至少一定有10年啦」。

四叉貓提及，柯文哲在本月27日民眾黨造勢活動上稱，「花錢僱一個會計師，他竟然會自己調整帳目」。四叉貓嘲諷，「去年（2024）的理由，用到今年竟然還是一樣，都是會計師的錯，他都不清楚」。

四叉貓提及，當初會發現柯文哲政治獻金申報有問題，是因為他想要查民眾黨立院黨團主任陳智菡的薪水，「查完我就去查演唱會的錢，再查民調公司，隔日政治評論員吳靜怡接續查木可公司，然後爆出來」。四叉貓表示，當時吳靜怡爆出來之後，大家就都很興奮，跟著去查，包含便當、計程車等等，「結果發現這個帳爛到一塌糊塗，查哪個方向，哪裡就會出錯」。

四叉貓續指，後來他去台玻大樓朝聖，意外發現他兒子在那裡開公司，就質疑是不是想洗錢，結果隔日柯文哲妻子陳佩琪就發文稱，因為她是公務員不能開公司，所以才用兒子名字，「直接公開承認她犯法」。

四叉貓接續說道，之後民眾黨成立應變小組，出來開記者會，「擊垮他們的最後一根稻草，是民進黨台北市議員林延鳳抓到柯文哲5月砸4300萬買商辦」。四叉貓也點出，民眾黨當時舉辦查帳記者會，結果曬出的單據最下面的蓋章，都是時任柯文哲總統競選總部總幹事黃珊珊的印章，而非會計師端木正。

四叉貓直言，「他們帳隨便加一加就上千萬元，那要怎麼端的平？」他表示，隨便一家公司，今年少開一張100萬元的發票，「年底會計師有可能幫你結算嗎？」四叉貓續指，當時民眾黨就是把責任推給黃珊珊，還要被停權。

四叉貓表示，後來是國民黨台北市議員鍾小平按鈴申告京華城案，所以檢調上柯文哲家裡搜索，「關鍵是找到了USB裡頭的Excel檔案，裡頭列出20幾個人的名字，其中一個還寫著『威京小沈1500』」。最後，四叉貓指出，這個案件應該會拖10幾年，「我看三審定讞的時後柯文哲也80了啦」。

