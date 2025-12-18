柯文哲涉貪弊案進入尾聲 法院重磅宣布「這天」一審宣判

柯文哲案將於明年3月26日下午2點半宣判。

台北地院密集審理京華城案、政治獻金案，目前已進入言詞辯論程序，今（18日）下午威京集團財務部經理張志澄辯論終結，合議庭當庭諭知，柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案將於明年3月26日下午2點30分宣判。

合議庭本周起召開言詞辯論程序，排定12月15日至19日、22日至24日連續辯論8天，12月25日為國定假日不開庭，26日是預備庭期。

柯文哲、沈慶京分別答辯完畢後，被告張志澄被指控接受沈慶京指示，匯款210萬元給柯，朱、張再協調威京集團旗下6名幹部加上陳俊源本人，7人從威京帳下各領30萬元共210萬元捐至民眾黨政治獻金專戶行賄柯文哲。

張志澄今在法庭進行最後陳述時表示，自己只是「普通百姓」，對案件內情並不知情，也不認識任何民眾黨相關人士，案中的210萬元政治獻金，是依前長官指示捐出，並非賄款，懇請法院判決無罪。

雖然張志澄部分言詞辯論已經終結，但全案審理尚未結束。法院排定18日續行同案被告吳順民、應曉薇及其辯護人的言詞辯論。

法院將於明日傳喚前台北市副市長彭振聲、前台北市都市委員會執行秘書邵琇珮及前台北市都發局長黃景茂到庭，屆時將由檢方先進行論告，被告再分別進行答辯。

柯文哲另涉政治獻金案部分，法院預定22日傳訊前眾望基金會董事長李文宗，其胞妹李文娟及木可公司負責人，將先由檢察官論告，再由李文宗兄妹及辯護律師輪流答辯。

23日上午則進行會計師端木正涉案部分的言詞辯論，23日下午及24日全天將進行全案結辯；對於先前已完成辯論並告終結的被告，法院表示無須再到庭。



