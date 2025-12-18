柯文哲涉貪遭求刑28年半！一審將在「這天」宣判

柯文哲涉及京華城案和政治獻金案，遭台北地檢署起訴求刑28年半。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，遭台北地檢署起訴求刑28年半，台北地院12/15起連續開庭進行言詞辯論，預定12/24全部辯結，審理已進入尾聲。由於同案被告張志澄涉案程度較低，他今日下午率先結辯，審判長江俊彥也諭知宣判期日，一審結果將於明（2026）年3月26日下午2點30分出爐。

檢方指控，柯文哲明知京華城法定容積率應為560％，且京華城公司為了都委會決議刪除120,284.39平方公尺樓地板面積一事，正與北市府進行行政訴訟，但為了拉攏沈慶京、積極排除反商形象，柯文哲與沈慶京多次密會，同意將京華城公司回覆樓地板面積的陳情案，送進都委會研議，而沈慶京則答應給柯文哲相對應的賄賂。

威京集團主席沈慶京被控行賄柯文哲共1710萬，換取京華城案順利通過。廖瑞祥攝

檢方查出，2020年3月10日，柯文哲於北市府與市議員的「便當會」上，裁示將京華城陳情案函送都發局、提送都委會研議，沈慶京得知後，隨即指示威京集團法務經理陳俊源、財務部經理張志澄、沈慶京辦公室主任朱亞虎，匯款210萬元給柯文哲，三人也照辦。後來，北市府果然開啟都委會審議程序，讓京華城透過自提細部計畫取得最高20％的容積獎勵，不法獲利121億餘元。

起訴書記載，沈慶京得知京華城案順利過關後，就邀約柯文哲出席動土典禮，而沈慶京為了實現承諾，指派秘書於2022年9月及10月間，密集提領他名下帳戶共1600萬元現金，再於10月及11月間之某時地，將其中1500萬元交給柯文哲，柯文哲則交由貼身秘書「橘子」許芷瑜保管，還在硬碟裡的Excel檔「工作簿」中記錄「小沈-1500」，說明有收到沈慶京賄款。

柯文哲貼身幕僚「橘子」許芷瑜至今未到案，目前仍在通緝中。翻攝自法務部調查局網站

另外，柯文哲還涉嫌指示李文宗和其妹妹李文娟，成立木可公司，作為供柯文哲侵占自己及民眾黨政治獻金的「小金庫」，手法包含收取肖像權授權金、販賣「KP小物」、舉辦「KP Show募款演唱會」等；另外又成立眾望基金會，以社會公益作為包裝，實際從事柯文哲總統競選工作，再由柯文哲指示李文宗、李文娟，挪用基金會業務款項，用以支付員工薪水。

根據調查，柯文哲、李文宗為籌措選舉資金，決定透過印有柯文哲肖像或標語的募款商品，於2023年間進行兩波「捐款換小物」的活動，讓民眾捐款進柯文哲政治獻金專戶，以累積P幣兌換募款小物，想不到，兩波活動獲得募款1億元的佳績，讓柯文哲食髓知味，第三波募款小物活動竟改由木可公司帳戶進行收款，相關犯行共侵占政治獻金4133萬多元。

柯文哲親信李文宗。資料照。廖瑞祥攝

木可公司負責人、李文宗妹妹李文娟。資料照。廖瑞祥攝

此外，檢方也查出，柯文哲為籌措選舉資金，還另外指示李文宗、李文娟，以木可公司名義與尼奧創意行銷公司簽約，由尼奧公司舉辦「KP Show 演唱會」，活動擺明是為了競選總統的募款，但尼奧公司取得門票等收入後，扣除相關支出，卻將收益77萬多元匯入木可公司帳戶，予以侵占。

起訴書也指控，柯文哲涉嫌指示李文宗成立眾望基金會，名目上是要做公益，卻聘用柯文哲擔任市長時的北市府員工，以及柯文哲競總及民眾黨團隊人員，其中，諸如前北市府社會局長周榆修、前北市府副發言人戴于文、前民眾黨代表黃心緗等人都在列；這些員工實際上從事柯文哲競選工作，柯文哲卻挪用基金會的業務款項，用來支付這些員工的薪資，共計得手827萬多元。

檢方在起訴書中指責柯文哲，利用市長權勢使官員屈從己意，將原屬台北市民共享的利益奉上，還收取1710萬元賄賂，與他自許清廉、勤政的原則背道而馳。檢方也痛陳，柯文哲身為民眾黨（前）主席竟無視法令，憑個人意志專斷指揮、調度政黨和營利公司的資產和人事，挪用捐款侵占掏空，違背政治獻金本意及公益性，依違背職務收賄罪等4罪對柯文哲起訴求刑28年半有期徒刑。

