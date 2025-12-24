柯文哲淚訴「回家看到妻子跪在地上擦地板」 陳佩琪：忙碌職業婦女的日常

台北市 / 武廷融 綜合報導

京華城案目前進入言詞辯論階段，民眾黨前主席柯文哲昨(23)日答辯時提到自己很節儉，有天晚上回家看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，柯文哲忍不住落淚表示「因為我家沒有傭人」。而陳佩琪今(24)日回應，因為醫生工作忙碌，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，「我是有一只十多年前990元買的好神托，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板」，陳佩琪也說「被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已」。

對於柯文哲答辯時提到妻子跪在地上擦地板，陳佩琪回應，家中有一只十多年前990元買的好神托，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。陳佩琪表示，醫生本就是一個較忙碌的行業，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

而她也再度痛批檢察官不顧柯文哲人權，鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天「偵查大公開」，陳佩琪質疑，這些外洩出去的東西， 大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就只有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，「他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是我的先生卻在沒證據之下被關了一年。」

陳佩琪也提到，原本在去年6月24日就訂好了去美國旅遊的來回機票，檢廉卻據此說她「要落跑去美國」，所以要趕快來搜索，也立刻要把柯文哲羈押起來，說要防止我們夫妻都落跑。陳佩琪說「倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，但現在呢…一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗， 跑不完的法院，哀哉人生…」

