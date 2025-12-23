柯文哲淚訴：看陳佩琪跪擦地沒傭人 認證鏡檢非科幻小說

柯文哲今出庭表示政治獻金沒有匯入家人帳戶，庭訊時一度落淚。

台北地院今（23日）審理柯文哲弊案，今由柯文哲針對政治獻金弊案進行答辯，對於檢察官查出他以木可公司等侵占政治獻金5634萬元，還將政治獻金244萬元匯給兒子買股票及侵占謝國樑等人捐給民眾黨的600萬政治獻金，柯文哲表示，政治獻金沒有進入家人帳戶，他說自己是個節儉的人，講到有一天他晚上回家，看到妻子跪在地上擦地板，柯文哲不禁當庭落淚表示「我們家沒有傭人」。

柯文哲表示，民眾黨是小黨，或許有做不好的地方，但並沒有違法，柯文哲隨即話鋒一轉表示自己是節儉的人，他當市長時有一天晚上10點回家，看到陳佩琪在跪在地上，他停頓了一下吸了一口氣後說，看到她在擦地板，隨即落淚表示「我們家沒有傭人」。

廣告 廣告

對於鏡週刊在此案中連續踢爆柯文哲所涉弊案，白營多以「科幻小說」回應，今柯文哲表示，北檢有鏡股、鏡檢，每週二固定刊出，內容都是在他的手機及電腦中還沒有出現在筆錄內的，證實本刊報導內容均屬實，柯文哲今再次指政治介入司法，批北檢勾結鏡新聞，他之後會保持司法的獨立性。

柯文哲針對政治獻金弊案遭起訴不法金額共6,234萬元，儘管檢察官查出他將政治獻金450萬元匯給陳佩琪，再將其中244萬元匯給兒子，再從中以95萬元用以買股票，相關匯款記錄均已遭查扣，柯文哲今仍當庭問：「哪一筆錢用在私人支出？」「哪一個眼看到錢進入我家人帳戶？」

柯文哲表示，自己被押一年，幕僚人人自危，他批檢察官騙搜索票，查扣他的手機、電腦、USB後再從中編故事，他批北檢勾結鏡新聞，有馬檢、北檢鏡股還有鏡檢，都是在傷害司法，現在要想的是如何善後，柯文哲說「怎麼會發生這種事？」

對於檢察官起訴柯文哲侵占政治獻金100萬元用以投資邱復生媒體事業，以及侵占舉辦KP SHOW演唱會所得政治獻金77萬餘元，柯文哲強調，不能因為他在LINE提到邱復生案是創投及對外宣傳演唱會時說是募款，就認為是創投及募款，柯文哲指控這是文字獄。

檢察官起訴柯文哲用利木可公司，以販賣小物的方式收政治獻金，規避《政治獻金法》的查核與申報機制並侵占款項，柯文哲今表示，台北過去及未來都有選舉，對於合法申報政治獻金的小英商號、賴桑小舖，柯文哲反問檢察官要不要也去查？

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

柯文哲政治獻弊案辯論 小草標語大軍力抗「阿北騙錢」

柯文哲希望破滅 彭振聲、邵琇珮認圖利罪求緩刑

京華城案宣判日期出爐 柯文哲是否重判預計明年3月26日揭曉