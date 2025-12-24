柯文哲淚談妻子跪地擦地 陳佩琪：忙碌職業婦女日常

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

民眾黨前主席柯文哲昨在法院答辯時，提到自己當台北市長時，曾晚上 10 點多回家都還看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，讓他忍不住哽咽落淚，強調自己很節儉、家裡也沒傭人。陳佩琪今（24日）表示，這就是只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

陳佩琪於臉書發文，她稱要回應昨天的新聞，指自己有一只十多年前 990 元買的好神托，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。

陳佩琪提到，醫生本就是一個較忙碌的行業，養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的柯文哲撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

陳佩琪表示，年輕時覺得自己壯的跟一頭牛一樣，但從 2011 年肺腺癌開刀後， 開始有所醒悟了，查覺到只要是人、吃五穀雜糧的，還是有生病軟弱的時候，但最痛的時光也走過了，沒想到人生後續還有更大的考驗，是從去年八月底的一場大搜索開始。

陳佩琪直言，這是她畢生難忘的恐怖畫面，沒經過 228，但有讀過美麗島事件的後代寫的、他們親身目睹的文章，心中浮起台灣警總再現的景象，這些來搜索的人雖沒有荷槍實彈，但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄，並要大家不妨回去 review 那天在她家前院、媒體拍到的景像，外面都被拍到是這樣了，裡面更是可怕。

陳佩琪也痛批，偵查不公開本是檢察官要遵守的，但柯文哲的人權根本是個屁，接下來幾天、幾週、幾個月，他們被鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天「偵查大公開」，每天都來一個一刀斃命的東西，這些外洩出去的東西，大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，「剩下的，就只有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是我的先生卻在沒證據之下被關了一年。」

陳佩琪砲轟，檢廉把她當罪犯看待，隨意取走她的手機，這是在我們法律上允許的嗎？還對她保險箱內的金飾，一樣一樣被挑出來檢視，去北檢還考她記憶力，真的有夠離譜。

陳佩琪說，後來看到搜索票上詳細記載的內容，就知道他們其實已經把他們眼中一干所謂的犯罪嫌疑人所有的財產、事前全掃描過一遍了，只是搜索當下，看到她父母親的存摺，面露喜色，可能是覺得會有重大發現吧！當初搜索票上的理由，只籠統寫個「貪汙治罪條例」，最近才看到搜索票的全文，是檢察官林俊言寫的，某法官核定的，精彩至極，會陸續跟大家分享。

陳佩琪指出，去年規劃在九月底退休，五月開始著手辦退休手續，還有特休假，女兒也恰好回台一周，於是想利用休假跟她一起去美國玩幾天，柯文哲也很贊同，於是在去年 6 月 24 日就訂好了去美國的來回機票，結果檢廉據此說她「要落跑去美國」，所以要趕快來搜索，也立刻把柯文哲羈押起來，說要防止我們夫妻都落跑。

陳佩琪表示，他們也查到柯文哲 9 月 11 日也要去美國東岸，好像要參加什麼「台美國防軍事會議」這方面的，這在台灣和美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本就該都去了解詳細，「現在回想起來，就如同我先前說的，倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，一定可以為國家做出許多貢獻，但現在呢……一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗，跑不完的法院，哀哉人生……」。

