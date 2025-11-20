柯文哲準備回歸政壇？黃國昌預告：這時之後會有比較多公開活動

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城及政治獻金案，即將於12月11日展開言詞辯論。對此，民眾黨主席黃國昌今（20）日透露，他與柯文哲每周至少見面2次，並預告柯文哲完成言詞辯論後，將有更多公開活動。

黃國昌今日上午在立法院接受媒體聯訪，被問到柯文哲未來是否會現身協助輔選、造勢，黃國昌先是回稱，「各種方式啦」，接著指出柯文哲其實一直都很關心，不管是台灣目前所面臨到的各項困局，以及怎麼樣幫台灣人民找到出路，也正是因為這樣，昨日才會送國民黨主席鄭麗文一盞燈，期許彼此共同為台灣點亮一盞燈，一起朝向有光的方向前進。

黃國昌曝與柯文哲每周見面2次 討論議題從司法到2026選戰

黃國昌指出，他跟柯文哲一周最少見2次面，討論議題非常廣泛，從台灣目前所面臨的困境，在立法院裡司法改革等議題，以及2026年選舉黨內外情況的佈局，雙方都深入交換意見。

黃國昌表示，只不過，柯文哲因為現在面臨民進黨司法上的追殺，所以還是希望他能夠多花一點進行訴訟上的準備，因為畢竟12月時，就要進行言詞辯論，「當然很遺憾，就是所通過的法庭直播法律，後來被司法院可能是心虛吧，把它掏空了，法庭直播變法庭記錄片。」

柯承惠攝

批檢察官捏造筆錄 黃國昌：在在印證民進黨要的就是鷹犬

黃國昌說，因此現在緊鑼密鼓準備怎麼樣在12月言詞辯論庭時，讓那些檢察官的惡行惡狀可以攤在陽光底下。他批判，中華民國檢察官現在可以去捏造筆錄，可以在筆錄裡去登載證人沒有所講的事，可以去恐嚇證人、可以去威脅證人，可以進行不正訊問，甚至起訴書上的記載跟證據完全不相符，出現了這些荒腔走版的行徑，如此違法濫權的檢察官，現在是躲起來，甚至還高升為主任檢察官，在在印證民進黨要的就是鷹犬，要的就是打手。

黃國昌強調，這件事攸關的，絕對不是柯文哲個人的清白而已，而是台灣的司法正義、台灣的國家正義，不能夠讓民進黨這樣繼續搞到沈淪。那柯文哲接下來還是會盡量在他有空時，跟他討論適當的方式，相信大家應該很快會見到，他覺得可能在言詞辯論之後，會有比較多的公開活動。

