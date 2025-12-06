柯文哲準備好「后羿射日」！詹凌瑀諷黃國昌「只是免洗筷」：明年1月31日一到「在立法院的戲台就會被拆」

前民眾黨主席柯文哲、現任民眾黨主席黃國昌4日同框直播，引發各界「兩個太陽」討論。對此，資深媒體人詹凌瑀昨（5日）分析，黃國昌只是「免洗筷」，明年（2026）1月31日一到，黃國昌在立法院的戲台就會被拆掉了，「這就是柯文哲準備好的『后羿射日』」。

詹凌瑀昨日於臉書發文指出，在柯文哲與黃國昌的直播中，可以看間黃國昌整晚都很急切的樣子，「很像在跟老闆做年終考核報告？」詹凌瑀表示，看的出來黃國昌拚命想證明自己很有用、很能打，但其實背後的潛台詞只有一句，「拜託打破兩年條款，讓我留下來繼續當立委！」

廣告 廣告

詹凌瑀說，黃國昌在向柯文哲展現他的剩餘價值，「但柯文哲全程冷眼旁觀」。她續指，最重要的是，「柯文哲在直播中的那句『我看你一副要被抓走的樣子』超級毒！」詹凌瑀分析，這句話就是在警告黃國昌，「你現在的政治紅利都是我給的，沒有我罩你，你就是個潛在的階下囚」。

詹凌瑀接續點出，當柯文哲問黃國昌擔任民眾黨主席，接下來有什麼規劃時，「天真的國昌寶寶開心的說要『擴充團隊』做影音節目，馬上被阿北吐嘈『錢就這麼多、要募款』，充份表示阿北完全知道，黃國昌是怎麼揮霍他辛苦A來的錢」。

最後，詹凌瑀說，「整場直播柯文哲給承諾了嗎？沒有」。詹凌瑀表示，柯文哲只負責看戲、負責笑，「這說明黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的『免洗筷』，只要柯文哲不點頭，明年1月31日一到，黃國昌在立法院的戲台就被拆了」。詹凌瑀表示，這就是柯文哲準備好的「后羿射日」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書）

更多放言報導

黃國昌質詢問「知不知Brussel多遠？」...詹凌瑀讚官員「冷回應」：讓他不知道怎麼繼續作秀、自曝其短！

怒斥黃國昌「初選公平」全是謊！詹凌瑀指李有宜耕耘三蘆「結果子弟兵空降」：別演了，吃相太難看