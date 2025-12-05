柯文哲準備清理門戶？她分析黃國昌「這時間」淪棄子

政治中心／楊佩怡報導

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他，與現任黨魁黃國昌「2個太陽」之爭也備受外界關注。對此，資深媒體人詹凌瑀就在臉書發文指出，昨（4）日的直播，是柯文哲準備清理門戶的預告片；更直言黃國昌「這時間」會淪為棄子。





詹凌瑀直言4日晚間的直播是柯文哲準備清理門戶的預告片。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

資深媒體人詹凌瑀昨（4）日在臉書以《兩個太陽？不，是柯文哲準備「后羿射日」》為題發文表示，昨（4日）晚那場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。詹凌瑀指出黃國昌整晚焦慮全寫在臉上，拚命細數自己這一年跟國民黨聯手過了多少法案。「嘴上說是為了黨，明眼人都看得出來他是在向柯文哲面試求生」。

詹凌瑀指出柯文哲在直播中彷彿看穿一切，用冷笑話拆台。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

詹凌瑀觀察後發現，黃國昌急著證明自己還有利用價值，想用沒有功勞也有苦勞的姿態，換取柯文哲金口一開，打破「兩年條款」讓他續留立法院。但柯文哲是什麼人？詹凌瑀直言：「他一眼看穿這場戲，直接用冷笑話拆台。他當著數萬柯粉的面譏笑黃國昌：我看YouTube覺得你一副要被抓走的樣子」。

詹凌瑀分析明（2026）年1月31日黃國昌將會變成棄子。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

上述柯文哲說的話，詹凌瑀認為蠻毒的，對方直接把黃國昌從「正義戰神」貶為「潛在階下囚」，還要他別在外面吹牛「D槽很滿」，暗示這種愛作秀的行為只會引火自焚。詹凌瑀更分析出黃國昌一直叫柯文哲是老大，「卑微的背後是深怕被用完即丟的恐懼；而柯文哲全程不承諾、不背書，只顧著看戲」。最後，詹凌瑀認不住直喊：「這哪是什麼雙星拱月，這分明是主子在敲打不安分的權臣，只要柯不點頭，黃國昌再怎麼拍馬屁、玩手段，明（2026）年1月31日後終究只是個棄子」。



