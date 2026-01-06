柯文哲滿血回歸？董智森曝綠營盤算：藍白合破口出來了

台灣民眾黨前主席柯文哲2日前往拜會國民黨立院黨團，並與國民黨團總召傅崑萁等一同高喊「加油」。（資料照片/杜宜諳攝）

民眾黨創黨主席柯文哲近日被形容為滿血回歸，開始談論黨務，被問及2028有沒有可能捲土重來？柯文哲打太極稱2026先過去再說。資深媒體人董智森認為，綠營可能改用懷柔拉攏手段，明示暗示柯文哲不會被判有罪，讓他可以東山再起，從而製造藍白合的破口。

董智森6日在其直播節目表示，這次八上八下，黃國昌下來，柯文哲就變成一個破口。如果柯文哲又重新回來領導，不一定當黨主席，但如果柯可以指揮整個系統，這對民進黨來講，藍白合的破口就出來了。

董智森指出，這裡有一個很大的關鍵，就在司法，如果民進黨暗示、明示柯文哲「這個案子我們不會讓你被判有罪，你就可以東山再起」的話，承認過去有些事情很莽撞，但如果最後讓他司法過關，柯文哲又滿血回歸！

董智森提到，最近已經慢慢見到了「滿血回歸」這樣的字眼，民進黨很多人開始在試探，柯文哲雖然痛罵司法如何如何，但綠營可以安撫他說，那些檢察官不接受「節制」，然後這些檢察官慢慢就會被調到小金門、外放，民進黨是會玩這個的，會把所有工具都拿來。

董智森強調，司法是最主要的工具，不管是大法官、小法官，針對柯文哲，用這種方法來拉攏，才可以維繫民進黨的政權。

