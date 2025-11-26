柯文哲滿血大復出！「土城十講」擬12月下旬登場 分享閱讀心得

民眾黨前主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲因身陷京華城容積率，9月以7000萬元交保後變得低調，不過現任黨主席黃國昌日前透露，柯文哲接下來會啟動「土城十講」，被外界解讀是為復出鋪路。據了解，「土城十講」將以影片方式進行，柯文哲會分享自己在看守所閱讀書籍後的心得，知情人士表示，京華城案在下個月將進入言詞辯論，預計結束後「土城十講」才會上架，避免司法攻防有變數。

柯文哲因身陷京華城容積率被羈押近1年，9月以7000萬交保後變得低調，大部分近況都是由妻子陳佩琪在臉書發文分享，不過黃國昌日前在直播時透露，柯文哲即將啟動一系列「土城十講」，而且絕對不會像總統賴清德的「團結國家十講」，進行到一半被噓爆就講不下去。

廣告 廣告

另外，柯文哲日前也在YouTube頻道上傳一段「今天來台灣民眾黨黨部走走～」影片，並駁斥外界質疑的「班師回朝」說法，他更表示，「兩個太陽」總比沒有太陽好，因為民眾黨根本就是小黨，「哪裡還有什麼兩個太陽，兩個太陽都怕熱度不夠。」

柯文哲動作頻頻，被外界解讀是為復出鋪路。據了解，「土城十講」將以影片方式進行，一週上架一支影片，柯文哲會分享自己在看守所閱讀書籍後的心得。知情人士表示，京華城案在下個月將進入言詞辯論，柯需要時間準備，而且北院就曾經以「實質影響力」為由裁定延押，所以要避免司法攻防有變數，因此預計會等到言詞辯論後，「土城十講」才會上架。

更多太報報導

誹謗黃國昌「硬上」女學生！ 周玉蔻狡辯「師生戀」判3月定讞 法院見解曝

周玉蔻指黃國昌「硬上女學生」 法院認證「加重誹謗」判3月定讞

直搗賴清德大本營！蔡壁如建議柯文哲2026戰台南市長 為1事爆氣開嗆