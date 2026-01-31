即時中心／林韋慈報導

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。





劉進興指出，許多人好奇柯文哲與陳菊到底有何恩怨，使他緊咬不放、屢屢辱罵。他認為，柯文哲對陳菊的怨恨，可分為三個階段。

第一階段：敢怒不敢言

柯文哲2014年當選台北市長後，除了拆除忠孝西路公車專用道外，施政並未留下亮眼成績。2016年六都施政民調中，陳菊高居榜首，而柯文哲則排名吊車尾，因此心生怨念。陳菊對他仍保持溫暖接待，2016年4月柯文哲到高雄時，陳菊熱忱招待，並打氣說：「民調高低只供參考，你在高雄還有很多粉絲。」但柯文哲不僅未感激，甚至開始怨懟。

2017年8月，台北舉辦世大運，柯文哲本身籌備困難，只好向高雄借將，邀請高市府副秘書長蘇麗瓊擔任世大運執行長。世大運順利完成，但柯文哲不僅不表感謝，反而對蘇麗瓊離職時指責「沒得撈」。此階段的柯文哲雖心生怨恨，卻仍隱忍不言，逐漸露出恩將仇報的一面。

第二階段：把陳菊當假想敵

2017年底，謠傳陳菊卸任高雄市長後，可能會參選台北市，柯文哲開始把陳菊視為假想敵，大肆以高雄「舉債過多、債留子孫」攻擊她。劉進興指出，高雄的舉債多為投資未來，改善城市建設與環境品質，例如駁二藝術特區、南部流行音樂中心、愛河整治、滯洪池建設等，都是長遠規劃，對台北無直接關聯。然而，柯文哲卻因此對陳菊心生敵意。

事實上，陳菊從未打算選台北。劉進興回憶，當時陳菊告訴他：「小英總統希望我卸任後去幫忙」，目的是輔佐蔡英文穩固連任，而非參選台北。柯文哲因而誤以為陳菊是競爭對手，開始公開批評民進黨，逐漸失去部分綠營支持者，露出狐狸尾巴。

第三階段：復仇者心態

隨著形勢緊迫，陳菊提前北上，加入總統府擔任秘書長。當時有許多反對聲音，但陳菊深知其使命，要協助蔡英文連任，確保民主進程不受破壞。2018年4月底，陳菊進入總統府第一天，即討論是否再度支持柯文哲的問題，但基於三個理由，最終決定不支持。柯文哲由此確認陳菊是阻止他政治前進的關鍵人物，怨恨更加加深，對她言語攻擊不斷，成為復仇者心態。

最終，失去民進黨支持的柯文哲差點落選，僅以微弱票數連任台北市長。2019年10月，柯文哲受訪時直言對陳菊的怨恨，稱她「是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，劉進興表示，但當記者追問陳菊哪裡為非作歹，他又說不出來一個所以然，只是一個充滿怨氣的復仇者。

民主貢獻

劉進興強調，1979年，29歲的陳菊因美麗島事件被捕，當年20歲的柯文哲才剛重考進入台大。陳菊為民主奮鬥、為高雄貢獻心力，而柯文哲卻侮辱她，享受民主紅利卻不懂感恩。她不僅改變了高雄，也阻止了柯文哲的總統之路。大家只知道陳菊對民主的貢獻、對高雄的貢獻，不要忘了她的另一個巨大貢獻，就是阻止了柯文哲的總統之路。



原文出處：快新聞／柯文哲為何對陳菊有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷

