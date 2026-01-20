柯文哲為何開砲藍營？他曝穩賺不賠的「無本生意」：2026選爛沒差

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前抨擊台北市長蔣萬安的「生生喝鮮奶」政策為民粹政治與騙票，並警告國民黨勿高估自身實力，引發議論。民進黨新北市議員卓冠廷分析，這是「柯文哲路線」vs「黃國昌路線」正在對抗。

卓冠廷分析，「柯文哲路線」vs「黃國昌路線」正在對抗。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

卓冠廷指出，柯文哲要的是左打藍右打綠，黃國昌走的是全面小藍化；他表示，柯文哲痛批蔣萬安營養午餐全免是「騙選票」，藍營大反彈，可以觀察的是民眾黨是否正因柯文哲的回歸而試圖撕下小藍標籤？

卓冠廷解析，從民眾黨的大戰略來看，2026 的藍白合若不成功，對柯文哲究竟有何損失？答案是：幾乎沒有。

卓冠廷進一步說明，在當前藍營縣市長人選難產、而白營積極佈局的態勢下，即便藍白合最終破局，國民黨勢必會像2024年一樣，將敗選責任全數歸咎於柯文哲，甚至將其視為千古罪人。

但問題是，罵完之後呢？國民黨敢就此與民眾黨決裂嗎？還是為了生存，不得不更卑微地爭取民眾黨的支持？

卓冠廷認為，對民眾黨而言，2026選得好壞與否，只要能維持關鍵少數，對柯文哲來說這就是一場穩賺不賠的「無本生意」。

廣告 廣告

卓冠廷也說，不論藍白合不合，對我們民進黨而言，都必須做好「一對一也能贏」的萬全準備。唯有自身強大，才無需看人臉色。

更多三立新聞網報導

黃帝穎律師：柯文哲衰爆，貪污案還沒宣判，又被張啓楷比擬共諜案！

柯文哲批營養午餐免費騙選票 黃瀞瑩：免費不等於免操心

厭女？柯文哲合照「架拐子＋斜眼瞪」女候選人畫面瘋傳…張啟楷這樣解釋

國民黨大罷免大造假高層切割、傷地方組織 吳靜怡：被柯文哲嗆剛好而已

