柯文哲為張啓楷選嘉義市長操盤 藍綠反應曝

台灣民眾黨前主席柯文哲(中)3日到嘉義市，宣布將擔任立委張啓楷(左)選嘉義市長的競選總幹事。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲今(3日)來到嘉義市，宣布將擔任立委張啓楷選嘉義市長的競選總幹事，更宣布將在嘉義Long Stay，此話一出讓小草們相當振奮，已獲民進黨提名選嘉義市長的立委王美惠表示祝福，國民黨3潛在選將，市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良口徑差不多，認為每個政黨都有各自的選舉節奏，國民黨有自己的基本盤，也會有自己的人選，藍白談的是合，沒有讓不讓的問題。

在藍白合大前提下，民眾黨嘉義市長人選率先出爐，國民黨人選遲未出爐，「禮讓」流言四起，讓藍營支持者感到焦慮、憂心，希望黨中央要加緊腳步、盡快布局，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，藍白高層都有窗口在接洽，藍白合是既定大目標，適當時機就會推出人選，目前沒有具體時間表。

陳家平說，確實有基層看到柯文哲要幫張啓楷操盤、助選很憂慮、緊張，認為柯文哲會拉抬張啓楷聲勢，不利藍白整合，就他個人而言，既然要談藍白合，就應該藍營3位有意選將和張啓楷一起做民調，不需要等國民黨所謂內參式民調產生後，藍白再比一次「曠日廢時」，藍白所有選將一次民調，一次解決民眾的期待。

鄭光宏對柯文哲的表態表示尊重與歡迎，也希望柯在嘉義Long Stay期間，能幫忙將嘉義的好山、好水、好食與濃濃的人情味，傳達到台灣各個角落。

至於外界所關心藍白合的進度，鄭光宏表示，政黨有各自的選舉節奏及提名辦法，國民黨則會依照自己的選戰節奏先進行黨內初選程序，後續推出提名人選後，再跟民眾黨徵召人選協調、整合或進行民調，產生藍白陣營共推的嘉義市長候選人。

鄭光宏說，藍白兩黨的默契就是最晚3月底前整合，產生一組最強候選人，在此之前就是兄弟登山、各自努力，相信國民黨只要團結，任何其他政黨或個人都不會對國民黨造成壓力與威脅，他相信，藍白整合後的最強候選人，必然是由國民黨籍人選來承接，並延續嘉義市長黃敏惠五星卓越市政。

翁壽良也說祝福、加油，指這是其他政黨的事，藍白合有商層在談，他就按自己的步驟走，也說黨派再怎麼談、選戰怎麼打，最重要是爭取最大數選民認同和支持，畢竟除了藍白綠，還有一大群中間選民，他既然是國民黨籍，會遵照國民黨的機制進行。

民進黨立委王美惠透過幕僚回應，對民眾黨黨所組成的競選團隊，她表達誠摯的祝福與恭喜。

