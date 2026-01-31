柯文哲為李貞秀抱屈「法律逼人民去死」 綠委：這條從國民黨時代就有

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中配李貞秀將上任民眾黨立委，然而她還有中國國籍，引發爭議。民眾黨創黨主席柯文哲痛批，政府公布的法律無法執行，等同於逼人民去死。對此，民進黨立委許智傑今（31）日回應，法律白紙黑字相當清楚，不能有雙重國籍，這條法律從國民黨時代就有，呼籲民眾黨要遵守法律，不要牽拖民進黨。

面對民眾黨立委「二年條款」，李貞秀與其他5席遞補立委將在2月3日宣誓就職。然而，陸委會主委邱垂正日前就指出，目前還未收到李貞秀放棄中國國籍的申請。同時，他也坦言，目前沒有半個的中國人士做到放棄國籍，但李貞秀還有一年時間能處理，還是要努力一下。

針對中國人士難以放棄中國國籍，柯文哲認為，內政部應提出明確SOP。不過，內政部回應，依國籍法第20條規定，李貞秀女士應於就職前辦理喪失中國籍，並在就職日1年內繳附喪失中國籍的證明，若未能提出應由立法院予以解職。

內政部長劉世芳也說，法律就是法律，並非SOP的問題，目前在中華人民共合國官方網站上，本來就有中華人民共合國退籍證明書，若要申請放棄國籍是可行的，所謂放棄中華民國以外國籍，是為了表示對中華民國主權政府的效忠，所以不是SOP問題，而是法律明確寫得很清楚。

柯文哲今早受訪則氣憤表示，政府公布法律後，應該讓人民知道如何遵守，如果公布的法律，沒有人知道該怎麼做，這個法律就是逼人民去死；法律要有明確遵守的方式，才有辦法執行，如果訂一個無法執行的法，那法律要幹什麼？

許智傑為此透過自錄影片指出，法律白紙黑字相當清楚，不能有雙重國籍，而且是就職前就要開始辦理放棄他國國籍，但依法可以有一年時間完成辦理放棄手續。這條法律從國民黨時代就有，也行之有年，呼籲民眾黨要遵守法律，不要牽拖民進黨。

